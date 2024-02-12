İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, yurda döndü!

Türkiye'nin ilk uzay misyonu tamamlandı. Uzayda 18 gün kalan astronot Alper Gezeravcı 13 test gerçekleştirdi. Uzay yolculuğunun bitmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta Dünya'ya başarılı iniş gerçekleştiren Gezeravcı bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelerek yurda giriş yaptı.

UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU 47 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Bugüne kadar yürütülen Axiom misyonları içerisinde en uzun misyon oldu.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünün 47 saatlik yolculuğu da bu misyon içerisinde imza atılan rekorlardan biri olarak tarihe geçti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





