İlk ve Son'da Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin ateşli sahnesi gündem oldu! "Çok iyiler..."

BluTV'nin sevilen yapımlarından biri olan İlk ve Son, 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmıştı. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin yer aldığı dizinin karakterleri Deniz ve Barış'ın hikayesine izlemiştik.

Uzun süredir 2. sezonu beklenen İlk ve Son dizisinin yeni oyuncuları da Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe olmuştu. Nilüfer ve Cihan karakterlerinin ilişkisine odaklanacağımız dizinin merakla beklenen fragmanı da nihayet yayınlandı. Dizi, 24 Ekim'de yeni hikayesiyle yayına girecek.

SEVİŞME SAHNESİ DAMGA VURDU

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan dizinin fragmanı ise kısa sürede gündem oldu. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin sevişme sahnesi fragmana damga vurdu. Kullanıcılar "İnanılmaz yakışıyorlar" , "Uyumları mükemmel" yorumları yaptı. İkilinin enerjisi beğenildi.