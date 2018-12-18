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İlkokul öğrencileri okul müdürünü kendileri seçecek

BBC BBC
18.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

Hollanda'nın güneyindeki Waalwijk kentinde bulunan Juliana van Stolberg ilkokulu, görevden ayrılan müdürün yerine ilanla yeni yönetici arıyor.

İlkokul öğrencileri okul müdürünü kendileri seçecek

Ancak adaylar, öğrenciler tarafından sözlü sınava alınacak ve yeni müdürün kim olacağına çocuklar karar verecek.

Ülkede okulların bahçe düzenlemesi ve alınacak eşyalar konusunda bazı okullar zaman zaman öğrencilerin de fikrini alıyor.

Ancak ilk kez, bir okul müdürü öğrenciler tarafından seçilecek.

Eski müdürü bir başka okula giden ilkokul, yeni bir yönetici için ilan verdi ama beklenen oranda iş başvurusu olmadı. Bunun üzerine okul daha fazla adaya ulaşmanın yollarını aradı.

'MİZAH DUYGUSU GELİŞMİŞ YETENEKLİ BİR MÜDÜR ARIYORUZ'

Okulun iletişim danışmanı Danille van Drongelen, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, bu amaçla öğrencilerin sürece aktif olarak katılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Yeni okul müdürünü belirlemek amacıyla, 5 öğrenciden oluşan bir komisyon oluşturuldu.

İş ilanını öğrenciler hazırladı.

Çocuklar tarafından, "Mizah duygusu gelişmiş yetenekli bir müdür arıyoruz", "En zor dersi bile biz okulda partiye çeviriyoruz" ve "Cesaretiniz yoksa elbette biz yardımcı oluruz" yazılı afişler hazırlandı.

Komisyona seçilen 7. sınıftaki 5 öğrenci, video paylaşım sitesi YouTube için bir de film hazırladı. "Gelin size okulumuzu gezdirelim" anonsuyla başlayan videoda öğrenciler, hem müdür adaylarında aranan özellikler sıraladı, hem de okulu tanıttılar.

Okul müdürlüğü için başvuran adayların bilgileri, Juliana van Stolberg ilkokulunun bağlı olduğu vakıf yönetimi tarafından incelenecek. Ön eleme sonrası belirli şartlara uyan kişiler, 5 öğrenciden oluşan komisyon tarafından mülakata alınacak.

Görüşmede öğrencileri ikna etmeyi başaran aday, Hollandaca ve İngilizce çift dilli eğtim veren Juliana van Stolberg ilkokulunun yeni müdürü olacak.

'ADAYLARIN HEYECANLANMASI SORUN DEĞİL'

Komisyonda yer alan ilkokul öğrencileri Evy, Lena Lynn, Koen, Tygo ve Jisse, Pazartesi günü, mülakat teknikleri ve adaylara soracakları sorular konusunda kısa bir eğitimden geçirildiler.

Öğrencilerin, iş başvuru yapan adaylarda aradığı en önemli özellikler, neşeli, cana yakın ve mizah duygusunun gelişmiş olması. Öğrencilere göre, adayların sınavda heyecanlanması önemli değil.

Komisyon üyesi öğrencilerden Evy'nin gönlü, yeni ilkokul müdürünün erkek olmasından yana. Çünkü okuldaki öğretmenlerin tamamının kadınlardan oluştuğunu söylüyor.

Noel tatilinden sonra müdür seçimini yapacak olan ilkokul öğrencileri kendilerine güveniyor. Çocukların birçok konuda yetişkinlerden farklı düşündüğünü belirten öğrenciler, bu nedenle işlerinin kolay olacağını düşünüyor.

İletişim sorumlusu van Drongelen, ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan ilan ve seçimi çocukların yapacak olması nedeniyle, daha fazla adayın başvuru yapacağını umut ediyor.

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