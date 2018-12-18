İlkokul öğrencileri okul müdürünü kendileri seçecek

Ancak adaylar, öğrenciler tarafından sözlü sınava alınacak ve yeni müdürün kim olacağına çocuklar karar verecek.

Ülkede okulların bahçe düzenlemesi ve alınacak eşyalar konusunda bazı okullar zaman zaman öğrencilerin de fikrini alıyor.

Ancak ilk kez, bir okul müdürü öğrenciler tarafından seçilecek.

Eski müdürü bir başka okula giden ilkokul, yeni bir yönetici için ilan verdi ama beklenen oranda iş başvurusu olmadı. Bunun üzerine okul daha fazla adaya ulaşmanın yollarını aradı.

'MİZAH DUYGUSU GELİŞMİŞ YETENEKLİ BİR MÜDÜR ARIYORUZ'

Okulun iletişim danışmanı Danille van Drongelen, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, bu amaçla öğrencilerin sürece aktif olarak katılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Yeni okul müdürünü belirlemek amacıyla, 5 öğrenciden oluşan bir komisyon oluşturuldu.

İş ilanını öğrenciler hazırladı.

Çocuklar tarafından, "Mizah duygusu gelişmiş yetenekli bir müdür arıyoruz", "En zor dersi bile biz okulda partiye çeviriyoruz" ve "Cesaretiniz yoksa elbette biz yardımcı oluruz" yazılı afişler hazırlandı.