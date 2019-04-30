İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nede bulunan Gültekin İlkokulu’nun bahçesindeki siren kulesinde meydana geldi. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi G.Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle okul bahçesindeki yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı.