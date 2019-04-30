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İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Antalya’da bir ilkokulun bahçesindeki siren kulesine çıkan küçük çocuk, korku dolu anlar yaşattı. 30 metrelik kuledeki çocuk merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çevredekilerin endişeli gözlerle izlediği kurtarma operasyonunun ardından, küçük çocuk ambulansla hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nede bulunan Gültekin İlkokulu’nun bahçesindeki siren kulesinde meydana geldi. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi G.Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle okul bahçesindeki yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı.
Kulede G.Ç’yi, görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada bir genç küçük çocuğun düşme ihtimaline karşı kuleye çıktı. İhbarla okula çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis memuru kuleye çıkarak, küçük çocuğun önce elini tuttu, sonra sarıldı.
Küçük çocuk merdivenli itfaiyenin sepetine alınarak indirildi. Çevredekiler ise kurtarma çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Ambulansa alınan G.Ç, yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.
G.Ç, ile kısa süre önce konuşan arkadaşı Ertuğrul Topraktopçu, "'Ben ailemin yanına gitmek istiyorum' dedi. Rol yaparak ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Mutlu değildi" dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya itfaiye

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