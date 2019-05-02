İmam Hatip Spor Oyunları'nda ödüller sahiplerini buldu

Ödül törenine katılan gençlere hitap eden Türkiye Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yarışan adayları ve tüm okulları tebrik ederek, kendisinin de imam hatipte olduğu yıllarda spor etkinliklerini severek takip ettiğini belirtti.

Erdoğan, her geçen yıl beden eğitimi saatlerinin azaltıldığını, sonunda haftada bir saate indirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ben istiyorum ki bütün okullarımızda gençlerimiz sporla haşır neşir olsun, okullarımızda spor kulüplerimiz olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip'te olduğu yıllarda hem münazara takımında yer aldı hem şiir yarışmalarına katıldı hem de futbol maçlarına gitti. Çünkü Cumhurbaşkanımız o günün en sosyal öğrencilerinden biriydi. Demek ki başarı sadece test sonuçlarından ibaret değil. Demek ki sporla, sanatla, kültürle hayatımızı anlamlandırmaya çalışacağız. Öncü Spor Kulübümüz buna yönelik çalışmalar yapıyor. Dileriz ki imam hatip liselerindeki lisanslı sporcu sayısı bütün liselerdeki lisanslı sporcuların üzerinde olsun."

- "Büyük başarılar bekliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da İstanbul'da düzenlenen spor oyunlarının aynısını tüm Türkiye'de yapmak için çalışma içinde olduklarını anlatarak, "Sizlerden büyük başarılar bekliyoruz. Sporda ahlak ve kaliteyi en üst seviyelere taşımak istiyoruz. Sizin başarınız mazlumların başarısıdır. Bu yoldaki yürüyüşünüz hiç aksamadan devam etsin diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.