İmam nikâhı nasıl kıyılır, imam nikâhında neler sorulur? İmam nikâhı şartları nelerdir?

Müslüman bir kadının Müslüman olan bir erkekle evlenmesi dinî nikâh ya da imam nikâhı olarak isimlendirilmiştir. Dinî nikâh kıyabilmek için gerekli olan bazı şartlar vardır. Bu şartlara uyarak bir imam tarafından kıyılan dinî nikâh genel olarak resmî nikâhtan önce gerçekleştirilir. Bazı çiftler resmî nikâh ve dinî nikâhı aynı gün yapmayı da tercih edebilirler. İmam nikâhı kıyılırken yetine getirilmesi gereken görevler bulunur. Nikâh duası, vacib olan mehir gibi kavramlar da imam nikâhı ile özdeşleşmiş olan ve kullanılan ifadelerdir.

İmam nikâhı nasıl kıyılır?

İmam nikâhı kıymak için öncelikle bir imam, evlenecek olan kadın ve erkek ile onların şahitlerinin olması gereklidir. Kıyılacak olan imam nikâhı şartlarına göre çiftlerden her birinin evlenmek için bir engeli bulunmaması ilk koşuldur. Nikâhın kıyılabilmesi için iki de şahit gerekir. Bir diğer önemli husus da ortada bir mehir olmasıdır. Mehir, erkek tarafından verilmelidir ve geline, kadına güvence olarak kabul edilir. Başlık parası kavramı ile karıştırılsa da mehir ve başlık parası birbirinden çok ayrı şeylerdir. Mehir maddi güvence anlamına geldiği için ziynet eşyası, araba, ev, arsa ya da para olabilir.

Mehirin varlığı kadının boşanma ihtimaline karşılık verilen malı ya da parayı satarak hayatını idame ettirebilmesi içindir. Amaç kadının boşanma durumunda geçinebilmesini hayatını idame edebilmesini sağlamaktır. Belirlenen ve kararlaştırılan mehir konuşmasından sonra şahitler ve kadın ile erkek devreye girer.

Dinî nikâh nasıl kıyılır?

Dinî nikâh şartlarına göre nikâhı kıyacak olan imam, önceden belirlenmiş olan şahitlerin huzurunda nikâh işlemine başlar. Hoca öncelikle kadına ismini ve kadının babasının ismini sorar. Daha sonra ise erkeğe ismini ve babasının ismini sorarak devam eder. Bu adımdan sonra hoca şahitlere aynı soruları yöneltir. Yanıt aldıktan sonra yeniden kadına döner ve mehir ile şahitleri göstererek eş adayını kabul edip etmediğini sorar. Üç kez sorduğu soruya kadından üç kez ettim ve erkekten üç kez aldım yanıtı alırsa nikâh duasına başlanır.

İmam nikâhında ne sorulur?

Nikâh sırasında soruları imam sorar. Sorular hem evlenecek olan kadına ve erkeğe hem de şahitlere sorulur. Kadına ve erkeğe yöneltilen sorular imam tarafından üç kez tekrarlanır ve kadın ve adamdan üç kez ayı yanıtı vermesi istenir. Kadın ettim, erkek aldım diyerek olumlu yanıt vermiş olur. İmam nikâhı sırasında kullanılan ve kalıplaşmış olan ifade genel olarak şu şekildedir:

… kızı /oğlu ….; … kızı/oğlu …şahitler huzurunda … kadar mehir karşılığında, Allah’ın izni ve peygamberin sünneti ile eş olarak / zevce olarak aldın mı?

Dinî nikâhta sorulan sorular nelerdir?

Bir dinî nikâhta en önemli ögeler, nikâhı kıyılacak olan kadın ve erkek dışında iki şahit ve mehirdir. Mehirin belirlenmiş ve kadın tarafından kabul edilmiş olması önemlidir. Nikahı kıyacak olan imam, kadına mehiri kabul edip etmediğine, daha fazlasını isteyip istemediğine dair soru sorar. Eğer kadın mehiri kabul ederse ve ettim derse nikâh işlemine devam edilebilir.

Aynı sorular hem erkeğe hem de kadına sorulur. Kadına “Kabul ettin mi?, … kişisine zevce olarak vardın mı?” diye sorulurken erkeğe “… kişisini zevce olarak aldın mı?” diye sorulur.



