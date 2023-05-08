İmamoğlu'na geçmiş olsun diledi, geçmişteki mitinglerini hatırlatıp tepki gösterdi! Erzurum'da yaşananlarla ilgili Bakan Yanık'tan dikkat çeken sözler: "Öyle bir tutumu var ki..."

Seçimlere tam 1 hafta kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitingde çıkan olaylar gündeme damgasını vurdu. Otobüsün üzerinden konuşmasına başladığı ilk dakikalarda İmamoğlu'na ve dinleyicilere yönelik taşların da fırlatıldığı saldırı düzenlendi. İmamoğlu konuşmasını bitirmek zorunda kalırken siyasilerden olayla ilgili mesajlar art arda geldi. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili adayı Derya Yanık'ın açıklamaları dikkat çekti.

"MİTİNG ALANINDAN BAŞKA YERDE KONUŞMALAR OLMUŞ"

Bakan Yanık, Erzurum'da miting için gerekli önlemlerin alındığını belirttiği konuşmasında İmamoğlu'nu "Niyet okumak ve yeni bir tartışma istemiyorum ama sayın İmamoğlu'nun daha önceki benzer ziyaretlerinde aynı kargaşalar oldu. Kuralları kendisine göre almaya çalışan bir tutumu var" sözleriyle eleştirdi. Haber Global canlı yayınına katılan Yanık'ın konuyla ilgili ifadeler şöyle:

"Ne kadar ters düşüyor olursanız olun, birbirinize zarar verme sınırını aşmamak lazım. Bu anlamda çok üzgünüm. Kitle psikolojisini kontrol etmek kolay değildir. Hepimizin, siyasetçilerin burada bir sorumluluğu var. Erzurum'da bu anlamda miting alanında olabilecek alanı yetkili kurumlar belirliyor. Gerekli önlemler de alınmış. Miting alanında olmayan yerde konuşmaların olması gibi durumlar olmuş. Geçmiş olsun.



İmamoğlu, saldırının ardından Twitter hesabından olaya ilişkin açıklama yapmıştı.

"VAN MİTİNGİNDEN SONRA ERZURUM'DA TEPKİ BEKLENİYORDU"

"Niyet okumak ve yeni bir tartışma istemiyorum ama sayın İmamoğlu'nun daha önceki benzer ziyaretlerinde aynı kargaşalar oldu. Kuralları kendisine göre almaya çalışan bir tutumu var. Van mitingi sonrası özellikle Erzurum'da tepkilerin olabileceği gibi beklentiler vardı. Ama nihayette söyleyeceğim, 'geçmiş olsun'dur. Biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum."