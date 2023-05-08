Erzurum'daki olaylı miting sonrası Sinan Oğan sosyal medyadan paylaştı: 'Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum mitinginde konuşma yaptığı sırada 100-200 kişilik bir grup taş saldırısında bulundu. Tepki çeken olayda birçok vatandaş yaralandı.

SİNAN OĞAN: AKILLARINCA 'ÇEKİL BASKISI YARATMAK İSTİYORLAR'

Sinan Oğan ise sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Oğan yaptığı paylaşımda şunlar ifade etti:

"Bugün Van’da seçim çalışmalarını tamamlayıp akşam üzeri Adıyaman’a geçmek için yola çıkan seçim otobüsümüz Silvan’da HDP’liler tarafından saldırıya uğradı. Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara’ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti. Otobüsü Jandarma bölgesine çektik. Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz. Ortam gerilmesin diye aslında bu saldırıyı duyurmayacaktım. Ancak bir kısmı anonim ve trol hesaplardan bir kesim Erzurum’daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca “çekil baskısı yaratmak istiyorlar” Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP’yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP’ye de gösterin!"

Bugün Van’da seçim çalışmalarını tamamlayıp akşam üzeri Adıyaman’a geçmek için yola çıkan seçim otobüsümüz Silvan’da HDP’liler tarafından saldırıya uğradı. Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara’ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 7, 2023

Oğan bir sonraki paylaşımda ise görüntülü bir tweet paylaştı.



