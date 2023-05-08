HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi 'şeytan taşlama' göndermesi! Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi 'şeytan taşlama' göndermesi! Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

08.05.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, dün Erzurum'da yaptığı mitingde yaşanan taşlı saldırının etkisi sürerken, bugünkü Konya mitingi öncesi yapılan paylaşımlar gündem yarattı. İmamoğlu'nun kente gelmesine saatler kala yapılan 'şeytan taşlama' göndermeleri ve 'pankart kesme' iddiaları gündem yarattı. Erzurum'daki benzer görüntülerin yeniden yaşanmasından endişe edilirken, konuyla ilgili resmi açıklama ise henüz gelmedi.

İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi 'şeytan taşlama' göndermesi! Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için geri sayıma geçerken; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, dün Erzurum'da yaptığı mitingde yaşanan taşlı saldırı bir anda gündem yarattı. İmamoğlu ve onu dinlemek için toplanan kitleye yönelik gerçekleşen saldırıda yaralananlar oldu. Konuşmasını bitirmek zorunda kalan İmamoğlu, otobüsün içine girerken, polis taşlı saldırı yapan gruba müdahale etti. Yaşanan olaylar büyük tepki toplarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'nu suçladı.

İMAMOĞLU'NUN KONYA MİTİNGİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Seçimlere 6 gün kala yaşanan gergin ortam karşısında sükunet çağrıları sürerken, İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi öncesinde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar dikkat çekti.

"Şeytan taşlamak isteten yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" ifadeleriyle yapılan paylaşımlar gündem yarattı.

njbnfj

'CHP PANKARTLARI İNDİRİLİYOR' İDDİASI

Erzurum'daki olayların ardından benzer görüntülerin yaşanmasından endişe edilirken, kentteki miting için hazırlanan CHP pankartlarının kesilip indirildiği iddia edildi.

ghfdh

Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu ve eşinden Akşener ailesine ziyaretKılıçdaroğlu ve eşinden Akşener ailesine ziyaret
İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!
ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdıABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim Konya

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"

Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Transparan giyen İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!

Transparan giyen İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.