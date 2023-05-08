İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi 'şeytan taşlama' göndermesi! Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için geri sayıma geçerken; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, dün Erzurum'da yaptığı mitingde yaşanan taşlı saldırı bir anda gündem yarattı. İmamoğlu ve onu dinlemek için toplanan kitleye yönelik gerçekleşen saldırıda yaralananlar oldu. Konuşmasını bitirmek zorunda kalan İmamoğlu, otobüsün içine girerken, polis taşlı saldırı yapan gruba müdahale etti. Yaşanan olaylar büyük tepki toplarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'nu suçladı.

İMAMOĞLU'NUN KONYA MİTİNGİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Seçimlere 6 gün kala yaşanan gergin ortam karşısında sükunet çağrıları sürerken, İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi öncesinde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar dikkat çekti.

"Şeytan taşlamak isteten yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" ifadeleriyle yapılan paylaşımlar gündem yarattı.

'CHP PANKARTLARI İNDİRİLİYOR' İDDİASI

Erzurum'daki olayların ardından benzer görüntülerin yaşanmasından endişe edilirken, kentteki miting için hazırlanan CHP pankartlarının kesilip indirildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.

