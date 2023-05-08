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  4. Futbol dünyasının dolandırıldığı olayda yeni gelişme! Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Muslera'nın ardından Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı: Önce arsasını satmış ardından...

Futbol dünyasının dolandırıldığı olayda yeni gelişme! Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Muslera'nın ardından Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı: Önce arsasını satmış ardından...

08.05.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı olayda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ardından şimdi de Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı. Banka müdürünün söylemlerine inanan Turan'ın ilk önce Eyüpsultan'daki arazisini sattığı daha sonra da aynı bankadan tam 33 milyon TL'lik kredi çekip toplamda 60 milyon TL'yi banka müdürüne verdiği ortaya çıktı.

Futbol dünyasının dolandırıldığı olayda yeni gelişme! Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Muslera'nın ardından Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı: Önce arsasını satmış ardından...

Futbol dünyasından ünlü isimlere yönelik büyük fon vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ardından şimdi de Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı. Öyle ki yıldız futbolcu fona para yatırabilmek için kredi çekmiş hatta arsasını bile satmış.

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ARDA TURAN BÖYLE KANDIRILMIŞ

Arazisini sattı, kredi çekti. Arda Turan da o fon dolandırıcılığında 3 milyon dolarını kaptırdı. Banka müdürü Seçil Erzan'ın başını çektiği dolandırıcılıkta Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu geçen hafta nasıl dolandırıldıklarını savcıya anlattılar. Arda Turan'ın da nasıl kandırıldığı ortaya çıktı.

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ÖNCE ARAZİSİNİ SATTI SONRA DA KREDİ ÇEKTİ

Erzan yaklaşık 10 ay önce eski futbolcu Arda Turan'ı aradı. Banka bünyesinde kurulan özel bir fon olduğunu, özel müşterilerine haber verdiğini, kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacağını söyledi. Arda Turan da buna inandı. Çünkü uzun süredir o banka müdürü ile çalışıyordu. Arda Turan çok para kazanacağına inanmıştı. Bunun için de Eyüpsultan'daki arazisini sattı. Daha sonra da aynı bankada tam 33 milyon TL'lik kredi çekti. Toplamda 60 milyon TL'yi kendi elleriyle banka müdürüne verdi.

KAŞE VE ISLAK İMZA OYUNU

Kanal D Haber'in haberine göre eski futbolcu evrak istedi ancak o da hazırdı ancak tezgahın bir parçası olduğunu anlamadı bile. Banka müdürü kadın, Arda Turan şüphelenmesin diye aldığı paraya karşılık ona bir de kağıt verdi. O kağıtta bankanın kaşesi ve kendisinin de ıslak imzası bulunuyordu. Arda Turan 1 ay sonra verdiği paranın 1 milyon dolarını geri aldı, kalanı ise alamadı, sistem çökmüştü. Dolandırıldığını da öyle aldı. Yıllardır çalışıp kazandığım param ve emeğim yok edildi diyerek o da şikayetçi oldu.

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