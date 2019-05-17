HABER

IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar kredi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin son diliminin ödenmesini onayladı

KAHİRE (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin son dilimi olan 2 milyar doların ödenmesini onayladı.

Yazılı bir açıklama yapan Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, IMF yetkilileriyle kredinin son diliminin Mısır’a verilmesi konusunda anlaştıklarını, 2 milyar doların önümüzdeki Temmuz ayında serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

İMF’den bir heyet geçen 5 Mayıs’ta Mısır’a gelmiş ve 16 Mayıs’a kadar Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.

IMF tarafından yapılan açıklamada, Mısır hükümetinin ekonomik reformları başarıyla hayata geçirildiği ve özellikle de akaryakıta uygulanan sübvansiyonların kaldırılması konusunda önemli adımlar attığını duyurdu.

Mısır yönetimi Haziran 2018’de akaryakıt fiyatlarına yüzde 17,5 ila 66,6 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı.

Mısır hükümeti, cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Özvatan'da, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği servisiÖzvatan'da, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği servisi
Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin yakınlarından Sirkeci Garı önünde eylemÇorlu'daki tren kazasında ölenlerin yakınlarından Sirkeci Garı önünde eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 milyar dolar IMF kredi mısır

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

Eskişehir'de cezaevi firarisi 8 saatte ikna edildi

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.