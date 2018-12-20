İmplant tedavisi neden önemlidir?

Kuron kaplama, hasarlı ya da hasar görmesi muhtemel bir dişi , yeniden eski fonksiyon ve estetiğine kavuşturmak ya da dış etkenlerden korumak için dişe uygulanan bir işlemdir. Diş kaybı nedeniyle boşluğun ön ve arkasındaki dişlerin ufaltılarak bir gövdeyle birleştirilmesi işlemine ise dental köprü denmektedir.

Dental implant en basit anlatımla eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve genellikle titanyumdan yapılan yapay diş köküdür.

Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi implant protezleri kuron ve köprülerden ayıran en temel fark, bu tedavi yönteminin diğer dişlerden veya doğal diş kökünden bağımsız olmasıdır. Dental köprülerin en büyük dezavantajı destek alınacak dişlere verdiği zarardır. İmplant yapıldığında ise mevcut dişlere zarar verilmemektedir, dişler tek tek, ayrı ayrı kaplama yapılarak restore edildiği için komşu dokulardan destek alınması zorunluğu ortadan kalkar ve bu dişlerin kesilip küçültülmesine gerek kalmaz. İmplant yalnızca eksik diş olan bölgeye yerleştirilir ve onun üzerine bir implant protez konulduğunda yandaki dişlerin korunması sağlanmış olur. İmplant uygulaması alternatif yöntemlere göre daha pahalı görünse de avantajları düşünüldüğünde fiyatını karşıladığı görülecektir. Örneğin klasik köprü protezi uygulandığında ödenecek ücret, implanttakine oranla az olabilir fakat, düşünüldüğünde kaybedilmiş dişin önündeki ve arkasındaki dişlerin küçültülmediği, hem de implantın uzun dönemdeki başarısının diğer tedavilere oranla çok daha yüksek olduğu görülecektir.