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İnadı yüzünden aşı olmadı! Eve oksijen cihazıyla gönderildi: Ölümün kıyısından döndüm

01.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve 10 günün sonunda oksijen cihazı ile hastaneden taburcu olan Yoldaş Yiğit, "Aşı olmadığım için pişmanım. Adeta ölümün kıyısından döndüm. Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarımı aşı olmaları konusunda ikna ettim" dedi.

İnadı yüzünden aşı olmadı! Eve oksijen cihazıyla gönderildi: Ölümün kıyısından döndüm

Tunceli’de yaşayan 42 yaşındaki Yoldaş Yiğit, Covid-19'a yakalandı. Hastalığı son derece ağır geçiren Yiğit, 10 gün hastanede yattıktan sonra oksijen cihazıyla taburcu edildi. Yaşadığı zor günleri anlatan Yiğit, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

''KORONAVİRÜS BANA BİR ŞEY YAPMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUM''

Zamanında kendisinin en büyük aşı karşıtlarından birisi olduğunu aktaran Yoldaş Yiğit, “Koronavirüs bana bir şey yapmaz diye düşünüyordum. Çünkü son derce sağlıklıydım. Daha sonra hastalığa yakalandım ve evde karantinada kaldım. İnadım yüzünden doktorların getirdiği ilaçları da kullanmadım. Korona bana bir şey yapmaz diye düşündüm. İlk üç gün iyiydim. Dördüncü gün sıkıntılar çekmeye başladım” dedi.

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"AŞI OLMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM''

Hastalık süresince aşılı insanların virüsü daha rahat atlattıklarına tanık olduğunu dile getiren Yiğit, “Eşim de hastalığa yakalandı. Ancak aşılı olduğu için hafif öksürükle atlattı. Aşı olmadığım için pişmanım. Adeta ölümün kıyısından döndüm. Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarımı aşı olmaları konusunda ikna ettim. Hemşehrilerime şunu öneriyorum lütfen aşı olalım” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tunceli
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