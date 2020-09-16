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İnanılmaz ama gerçek! Gıcırdayan kapıya salatalık sürerseniz...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Salatalık, özellikle yaz aylarında en çok tercih edilen sebzelerin başında geliyor. Hem sağlıklı beslenme hem de güzellik için salatalık kullanılmaktadır. Salatalığın faydaları saymakla bitmez. Ama salatalığın bu faydalarını daha önce duymamışsınızdır.

İnanılmaz ama gerçek! Gıcırdayan kapıya salatalık sürerseniz...

Salatalık güzellik maskesi olarak en çok tercih edilen sebzelerden biri. Salataların vazgeçilmezi, yaz aylarının en çok tercih edilen yiyeceklerinden biridir. Evdeki bazı sorunları da salatalıkla çözebilirsiniz. Evlerde temizlik yaparken artık genellikle doğal malzemeler kullanılıyor. Sirke, limon ve karbonattan sonra salatalık da en çok kullanacağınız doğal temizlik ürünü olacak. Mesela ayakkabı parlatma, aynadaki buhar lekeleri ve kapı gıcırtısını gidermek bunlardan sadece birkaçı...

SALATALIKLA AYNADAKİ BUHAR GİDERMEK

Uzun ve sıcak bir banyonun ardından tüm banyonun buhar olması kaçınılmazdır. Genellikle banyodan çıktıktan sonra buhardan buğulanan aynayı görebilmek için elimizle, havluyla veya herhangi bir bezle sileriz. Ancak bu durumda ayna tam olarak temizlenmez. Üstelik buhar geçtikten sonra ayna lekeli kalır. Böyle bir durumda hemen bir salatalık dilimleyerek aynayı silebilirsiniz. Hem buhar geçecektir hem de kuruduktan sonra leke kalmayacaktır.

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SELÜLİTE KARŞI SALATALIK

Her kadının kâbusu haline gelen selülit problemine karşı salatalık kullanabilirsiniz. Salatalıktaki fitokimyasallar, ciltteki kollajenin sıkılaşmasını sağlar ve selülitin görünümünü yumuşatır. Bacaklardaki selülit görünümünü azaltmak için selülitli bölgeyi salatalıkla ovabilirsiniz.

KAPI GICIRTISINA SALATALIKLI ÇÖZÜM

Kapı gıcırtısı pek çok evde yaşanan en büyük sorunlardan biridir. Özellikle bebekli evlerde bebek uyanmasın diye gıcırdayan kapılara dokunulmaz bile. Gıcırdayan kapı sesine veda etmek için kapı menteşelerini salatalık ile ovabilirsiniz.

GÖZ ALTI ŞİŞLİKLERİNE VEDA EDİN

Salatalık, özellikle salatalık kabuğu güzellik maskesi olarak çok sık kullanılır. Salatalığı suyu iltihabı azaltır. Buzdolabından aldığınız salatalığı gözlerinize koyarak koyu halkaların ve şişliğin inmesini sağlayabilirsiniz.

SALATALIKLA BÖCEK SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇİN

Bizler salatalığı çok seviyor olabiliriz ama bazı böcek ve karıncalar bizimle aynı fikirde değil. Karıncalar, güveler, akarlar ve yaban arıları gibi böceklerin salatalık kokusundan nefret ettiği bilinir.

AYAKKABILARINIZI SALATALIKLA PARLATIN

Salatalık dilimi ile deri ayakkabınızı parlatabilirsiniz. Üstelik bu sayede hoş olmayan cila kokusunu da çekmek zorunda kalmazsınız.

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AĞIZ KOKUSUNA SALATALIKLI ÇÖZÜM

Ağız kokusu birçok insanın ortak problemidir. Kötü nefes kokusundan kurtulmak için veya dişlerinizi fırçalayamadığınız durumda ağzınıza bir dilim salatalık atarak bu durumdan kurutlabilirsiniz.

MUTFAK VE BANYO ARMATÜRLERİNİ SALATALIKLA PARLATIN

Paslanmaz çelik lavabo ve armatürlerinizi temizlemek ve parlatmak için onları salatalık ile ovun.


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