İnanılmaz ama gerçek! Gıcırdayan kapıya salatalık sürerseniz...

Salatalık güzellik maskesi olarak en çok tercih edilen sebzelerden biri. Salataların vazgeçilmezi, yaz aylarının en çok tercih edilen yiyeceklerinden biridir. Evdeki bazı sorunları da salatalıkla çözebilirsiniz. Evlerde temizlik yaparken artık genellikle doğal malzemeler kullanılıyor. Sirke, limon ve karbonattan sonra salatalık da en çok kullanacağınız doğal temizlik ürünü olacak. Mesela ayakkabı parlatma, aynadaki buhar lekeleri ve kapı gıcırtısını gidermek bunlardan sadece birkaçı...

SALATALIKLA AYNADAKİ BUHAR GİDERMEK

Uzun ve sıcak bir banyonun ardından tüm banyonun buhar olması kaçınılmazdır. Genellikle banyodan çıktıktan sonra buhardan buğulanan aynayı görebilmek için elimizle, havluyla veya herhangi bir bezle sileriz. Ancak bu durumda ayna tam olarak temizlenmez. Üstelik buhar geçtikten sonra ayna lekeli kalır. Böyle bir durumda hemen bir salatalık dilimleyerek aynayı silebilirsiniz. Hem buhar geçecektir hem de kuruduktan sonra leke kalmayacaktır.

SELÜLİTE KARŞI SALATALIK

Her kadının kâbusu haline gelen selülit problemine karşı salatalık kullanabilirsiniz. Salatalıktaki fitokimyasallar, ciltteki kollajenin sıkılaşmasını sağlar ve selülitin görünümünü yumuşatır. Bacaklardaki selülit görünümünü azaltmak için selülitli bölgeyi salatalıkla ovabilirsiniz.