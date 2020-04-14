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İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

C vitamini deposu olan limon, her mutfağın olmazsa olmazıdır. Çaya, çorbaya, salataya her türlü yiyecek ve içeceğe tat verir. Tansiyon düşürmek için de kullanılan limon, her derde deva olur. Peki, limonun saçı şekillendirmek ve saça bakım yapmak için kullanıldığını biliyor muydunuz? Limonun saça faydaları nelerdir sizin için araştırdık.

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

Magnezyum, bakır, lif, C vitamini, kalsiyum, folik asit ve potasyum açısından son derece zengin olan limonun faydaları saymakla bitmez. Limon, insan sağlığı kadar cilt bakımı için de çok önemlidir. Özellikle yüz bölgesinde çıkan sivilceleri kurutmak ve izleri yok etmek için sıkça kullanılır. Saçlar için de pek çok kullanım alanına sahip olan limon, kadın-erkek herkesin vazgeçilmezidir.

LİMONUN SAÇA FAYDALARI

Eski dönemlerde briyantin, saç spreyi ya da jöle yoktu. İnsanlar saçlarını şekillendirebilmek ve parlaklık katmak için limon kullanırdı. Uzmanlar, eski dönemlerde insanların limonu daha çok kullandıkları için daha sağlıklı saçlara sahip olduklarını belirtir. İşte limonun saça mucizevi etkileri:

  • Tam bir vitamin-mineral deposu olan limon tüm saça uygulandığında saç tellerini kalınlaştırarak gürleştirir.
  • Saç diplerine uygulandığında kepek sorununu yok eder. Saçın kepeklenmesine engel olur, var olan kepekleri derinlemesine temizler.
  • Saç diplerindeki tıkanık gözenekleri temizleyerek saç derisinin nefes almasını sağlar.
  • Hızlı yağlanan saçlar için limon birebirdir. Tüm saça uygulandığında saçları besleyerek yağlanmayı önler.
  • Saç derisinde meydana gelen konak gibi birçok deri problemini ortadan kaldırır.
  • Limon saç derisine sürüldüğünde kan dolaşımını hızlandırır. Böylece oksijen alan saç güçlenir.
  • Saçlara canlı bir görünüm kazandırır. Parlak saçlara sahip olmak için kullandığınız saç kreminin içine bir miktar limon suyu ekleyebilirsiniz.
  • Saç rengini doğal yollar ile açmak isteyenlerin vazgeçilmezidir. Saçlarınızı limon suyuyla ıslatarak güneşte beklerseniz saç renginizin açıldığını fark edeceksiniz.

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  • Saçları güçlendirerek dökülme probleminin önüne geçer.
  • Limon suyu saç diplerindeki bakteri ve mikropları öldürerek saçı derinlemesine temizler. Daha temiz saç dipleri için kullandığınız şampuanın içerisine bir miktar limon suyu ekleyebilirsiniz.
  • Saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.
  • Saç derisinde meydana gelen kaşıntı ve yanma problemlerini gidermek için kullanılır. Bunun için bir miktar limonu saç diplerinize dairesel hareketlerle yedirebilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra şampuan yardımıyla arındırın.
  • Saçların kırılmasını engeller.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Doğru oranda ve doğru şekilde kullanmaya dikkat etmelisiniz. Çok fazla kullanıldığında, limonun içinde bulunan yüksek asit saça zarar verebilir. Saç diplerini aşındırarak saçların kurumasına yol açar.

ÖNERİLEN LİMON MASKESİ

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu
  • 3 yemek kaşığı kadar bal
  • 3 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı

Uygulanışı:

  • Tüm malzemeleri bir kap içine alarak iyice karıştırın.
  • Saç diplerinize masaj yaparak yedirin.
  • 20 dakika bekleyin.
  • Şampuan ile saçınızı yıkayın.
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