İnatçı bölgesel yağlara ameliyatsız çözüm: lipoliz

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, 25 ve 35 yaş sonrası cilt sorunları için çözüm sunan Raffaello ve Tiziano ile birlikte bölgesel yağlanma ve selülit problemleri için ameliyatsız bir tedavi yöntemi olan Michalengelo’dan bahsetti.

Michalengelo kişilerin görünümleri ile ilgili her alandaki sorunlara etki sağlamayı hedefliyor. Cilt altındaki bölgesel yağların yıkılması için hazırlanan kokteyl, özellikle belirli bir yaştan sonra diyet ve egzersize rağmen bölgesel yağlanmanın önüne geçemeyenlere çözüm sunuyor.

DİYET VEYA EGZERSİZLE AZALMAYAN YAĞLARDA ETKİLİ DEĞİŞİM

Michalengelo uygulaması da tıpkı diğer Rönesans kokteylleri gibi enjeksiyon ile uygulanır. Bu uygulamanın temelinde yağ yakımının gerçekleşmediği yani yağ dokusunun kalınlaştığı bölgelerdeki yağların giderilmesi yer alır.

Uygulamada öncelikli olan istenmeyen yağların yer aldığı bölgelerin belirlenmesidir. Bu sırada selülitli bölgeler, yağ tortuları ve yağ kalınlaşmasının olduğu yerler belirlenir. Yağ yıkımının yapılacağı bölgeye seanslar 15 gün aralıklarla uygulanır.