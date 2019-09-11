İnatçı bölgesel yağlara ameliyatsız çözüm: lipoliz

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, 25 ve 35 yaş sonrası cilt sorunları için çözüm sunan Raffaello ve Tiziano ile birlikte bölgesel yağlanma ve selülit problemleri için ameliyatsız bir tedavi yöntemi olan Michalengelo’dan bahsetti.
Michalengelo kişilerin görünümleri ile ilgili her alandaki sorunlara etki sağlamayı hedefliyor. Cilt altındaki bölgesel yağların yıkılması için hazırlanan kokteyl, özellikle belirli bir yaştan sonra diyet ve egzersize rağmen bölgesel yağlanmanın önüne geçemeyenlere çözüm sunuyor.
DİYET VEYA EGZERSİZLE AZALMAYAN YAĞLARDA ETKİLİ DEĞİŞİM
Michalengelo uygulaması da tıpkı diğer Rönesans kokteylleri gibi enjeksiyon ile uygulanır. Bu uygulamanın temelinde yağ yakımının gerçekleşmediği yani yağ dokusunun kalınlaştığı bölgelerdeki yağların giderilmesi yer alır.
Uygulamada öncelikli olan istenmeyen yağların yer aldığı bölgelerin belirlenmesidir. Bu sırada selülitli bölgeler, yağ tortuları ve yağ kalınlaşmasının olduğu yerler belirlenir. Yağ yıkımının yapılacağı bölgeye seanslar 15 gün aralıklarla uygulanır.
Kokteylin uygulama süresi de bölge sayısına, büyüklüğüne ve yağ kalınlığına bağlı olarak değişir. Uygulamanın yapıldığı bölgelerde yüzde 80’e varan değişim ve yağ yıkımı elde edilmiş olur. Bu da diyet ya da egzersiz ile düzeltilemeyen bölgeler için oldukça etkili bir değişim anlamına gelir.
Kokteylin uygulanmasından sonra, ileri yaşlarda ciltte gevşeme ve sarkmalar olabilir. Bu sarkmalar için de aynı seanslarda lifting özelliği ile etkili sonuçlar veren Tiziano kokteyli tedaviye eklenebilir.
KOKTEYLNİN İÇERİĞİ VE ETKİLERİ
Lipoliz kokteylinin içerisinde fosfatidilkolin adında bir madde var. Bu madde insan vücudu tarafından damar içi yağlanmanın oluşmaması için üretilir. Yaşa bağlı olarak vücut tarafından üretimi duran fosfatidilkolin maddesi dışardan yağ kalınlaşması olan bölgelere enjekte edildiği zaman bölgesel olarak yağ yakımının gerçekleşmesine yardımcı olur.
Bu kokteyl hazırlanırken tüm Rönesans kokteyllerinde olduğu gibi etken maddenin optimum miktarda kullanılmasına özen gösterilir. Bu sayede etki süresi ve miktarı yükselerek kişiler açısından memnun edici sonuçların ortaya çıkmasında yardımcı olur.
Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer
www.drserangocer.com
Facebook: @drserangocer
Instagram: @serangocer
Youtube - Dr. Seran Göçer
Okuyucu Yorumları 0 yorum