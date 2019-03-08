İnatçı lekelerden kurtulmanın şaşırtan önerileri! Bir daha temizlik ürünü almayacaksınız

ABD merkezli Instagram hesabı Blossom, inatçı lekeleri ve kiri ortadan kaldırmak için basit ev ürünlerini nasıl kullanabileceğimizi gösteren 5 ipucunu paylaştı. 100 bin görüntülenme ve binlerce yorum alan öneriler bir hayli dikkat çekici. İşte başlıyoruz.

İnatçı lekelerden kurtulmanın yolları

LAVABO NASIL TEMİZLENİR? İlk numara, lekeli ve yanmış bir lavabonun 10 dakikada nasıl pırıl pırıl bir lavaboya dönüşeceğini gösteriyor.

İnatçı lekelerden bu sayede arınmak oldukça dikkat çekici.

Görselde lavaboya kalın bir ketçap tabakası sürülüyor.

10 dakika bekletildikten sonra kaynar suyla yıkanıyor.

PASLI ALETLER NASIL TEMİZLENİR? Bir sonraki numara, yeni bir alet kutusuna yatırım yapmanız gerekmediğini kanıtlıyor.

Bira büyük bir su bardağına dolduruluyor ve paslı alet bir gece bu şekilde bekletiliyor.

Ertesi gün sonuç oldukça şaşırtıcı.

YANMIŞ TAVA NASIL TEMİZLENİR? Bir sonraki ipucu için temizlik uzmanı patatesi ikiye bölüp tuza batırıyor.

Ve yanmış tava ya da tencereler küçük bir ovma işlemiyle ilk günkü gibi pırıl pırıl oluyor.

İşte yeni gibi.

TUVALET NASIL TEMİZLENİR? Bir sonraki numara, tuvaletteki inatçı lekeleri toz içecek kullanarak temizlemenin alışılmadık bir yolunu gösteriyor.

Geleneksel çamaşır suyu ve fırça kombinasyonunu kullanmak yerine, toz içecek kullanılıyor.

Toz içecek klozetin etrafına yayılıyor biraz bekletilip küçük bir fırçayla ovuluyor. Sifonu çekmeniz yeterli.

SİNEKLİK NASIL TEMİZLENİR? Sineklikleri temizlemenin yolu ise kıyafetler için kullandığımız tüy toplayıcı rulolar.