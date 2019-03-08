KADIN

İnatçı lekelerden kurtulmanın şaşırtan önerileri! Bir daha temizlik ürünü almayacaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KENDİN YAP HABERLERİ  | 08.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Lavabo için ketçap, yanmış tavaları temizlemek için tuzlu patates mucizesini gördükten sonra bir daha temizlik ürünü almayacaksınız. İşte 100 bin görülenme alan, inatçı lekelerden kurtulmanın yolları.

ABD merkezli Instagram hesabı Blossom, inatçı lekeleri ve kiri ortadan kaldırmak için basit ev ürünlerini nasıl kullanabileceğimizi gösteren 5 ipucunu paylaştı. 100 bin görüntülenme ve binlerce yorum alan öneriler bir hayli dikkat çekici. İşte başlıyoruz.

İnatçı lekelerden kurtulmanın yolları

LAVABO NASIL TEMİZLENİR?

LAVABO NASIL TEMİZLENİR?
İlk numara, lekeli ve yanmış bir lavabonun 10 dakikada nasıl pırıl pırıl bir lavaboya dönüşeceğini gösteriyor.
İnatçı lekelerden bu sayede arınmak oldukça dikkat çekici.
Görselde lavaboya kalın bir ketçap tabakası sürülüyor.
10 dakika bekletildikten sonra kaynar suyla yıkanıyor.

PASLI ALETLER NASIL TEMİZLENİR?

PASLI ALETLER NASIL TEMİZLENİR?
Bir sonraki numara, yeni bir alet kutusuna yatırım yapmanız gerekmediğini kanıtlıyor.
Bira büyük bir su bardağına dolduruluyor ve paslı alet bir gece bu şekilde bekletiliyor.
Ertesi gün sonuç oldukça şaşırtıcı.

YANMIŞ TAVA NASIL TEMİZLENİR?

YANMIŞ TAVA NASIL TEMİZLENİR?
Bir sonraki ipucu için temizlik uzmanı patatesi ikiye bölüp tuza batırıyor.
Ve yanmış tava ya da tencereler küçük bir ovma işlemiyle ilk günkü gibi pırıl pırıl oluyor.
İşte yeni gibi.

TUVALET NASIL TEMİZLENİR?

TUVALET NASIL TEMİZLENİR?
Bir sonraki numara, tuvaletteki inatçı lekeleri toz içecek kullanarak temizlemenin alışılmadık bir yolunu gösteriyor.
Geleneksel çamaşır suyu ve fırça kombinasyonunu kullanmak yerine, toz içecek kullanılıyor.
Toz içecek klozetin etrafına yayılıyor biraz bekletilip küçük bir fırçayla ovuluyor. Sifonu çekmeniz yeterli.

SİNEKLİK NASIL TEMİZLENİR?

SİNEKLİK NASIL TEMİZLENİR?
Sineklikleri temizlemenin yolu ise kıyafetler için kullandığımız tüy toplayıcı rulolar.
Sorunu kökünden çözdüğünü göreceksiniz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temizlik ipuçları temizlik yapmanın pratik yolları

En Çok Okunan Haberler

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Ülkenin en seçkin vatandaşı! 130 milyondan fazla kızın...

Ülkenin en seçkin vatandaşı! 130 milyondan fazla kızın...

Tecavüz paylaşımı ilk sırada!

Tecavüz paylaşımı ilk sırada!

"Erkek işi, git evinde yemek yap" dediler ama...

"Erkek işi, git evinde yemek yap" dediler ama...

'Yapamazsın' diyenlere aldırmadı!

'Yapamazsın' diyenlere aldırmadı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Tüm bildiklerinizi unutun meğer çözümü evdeymiş

Tüm bildiklerinizi unutun meğer çözümü evdeymiş

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beyaz saçları yok eden anneanne yöntemi karışım

Beyaz saçları yok eden anneanne yöntemi karışım

Saç Düzleştiriciyle Yapabileceğiniz 13 Farklı Saç Modeli

Saç Düzleştiriciyle Yapabileceğiniz 13 Farklı Saç Modeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mum lekesinden kurtulmanın pratik ve ucuz yolu

Hem paranız cebinizde kalacak hem de o sorundan kurtulacaksınız!

Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz!

Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz!

Evdeki çözüm yollarıyla koltuk altı tüylerinden kolayca kurtulacaksınız

Tüm bildiklerinizi unutun meğer çözümü evdeymiş

'Çöp kadın' yorumuna çöp torbasından elbise yaparak cevap verdi

'Çöplüksün' deyince dayanamadı! Atarken bir kez daha düşünün

Evde yapabileceğiniz birbirinden şık kaseler

Evde yapabileceğiniz birbirinden şık kaseler

Hasır çanta yapımı

Hasır çanta yapımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.