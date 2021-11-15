İnci gibi dişler için en iyi diş fırçası önerileri

Ağız bakımı sadece sağlık için değil, sosyal hayat için de oldukça önemli ve gerekli. Sosyal hayatta insanlar konuşurken ilk olarak ağız ve dişlere dikkat eder. Gerekli bakım yapılmadığında hem dişler sararır hem de kötü bir ağız kokusu oluşur. Bu nedenle dişler sabah ve akşam mutlaka fırçalanmalı. Sizler için sağlıklı bir ağza ve bembeyaz dişlere kavuşmanızı sağlayacak diş fırçası tavsiye listesi oluşturduk. Haydi, inci gibi dişler için bu yazıya birlikte göz atalım.

1. Colgate Extra Clean Diş Fırçası, Bir Manuel Fırçadan Daha Fazlası

Sık sık sorulan "Diş fırçası nasıl olmalı?" sorusuna cevap vererek başlayalım. Öncelikle tercih edeceğiniz ürün, diş ve diş eti sağlığınızı doğrudan etkileyeceği için mutlaka ağız yapınıza uygun olmalı. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan Colgate Extra Clean Diş Fırçası Orta, diş ve diş etinde hassasiyet olmayan kişiler için uygun. Orta sertlikte olduğu için ne diş ve diş etine zarar veriyor ne de dişleri çizecek kadar basınç uyguluyor. Temizleyici fırça ucu sayesinde en arkadaki dişlere kadar ulaşan üründe yumuşak dil temizleyicisi de var. Bu sayede ağızdaki bakterileri maksimum düzeyde yok ederek kötü koku oluşumunu engelliyor.

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2. Oral-B Pro 790 Şarj Edilebilir Diş Fırçası ile Sağlıklı Dişler

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Kaliteli diş fırçası tavsiyelerimizden biri de Oral-B Pro 790 Şarj Edilebilir Diş Fırçası. Manuel fırçalara kıyasla %100'e kadar daha fazla plak gideren ürün, 30 günde daha sağlıklı diş etlerine kavuşmanızı sağlıyor. Basınç kontrolü sayesinde sert fırçalarsanız sizi uyarıyor ve basıncı azaltıyor. İlk günden itibaren diş yüzeyini nazikçe temizleyerek lekelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Üründe günlük temizliğin yanı sıra hassas temizlik ve beyazlatma seçenekleri de mevcut. Oral-B uygulaması ve Bluetooth bağlantısı ile geri bildirim veren fırça, ağız sağlığınız için daha iyi fırçalama imkanı sunuyor.

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3. Hassas Diş Etleri için Colgate Mikro İnce Hassas Temizlik

Hassas diş ve diş eti problemi olanlar için özel olarak üretilen Colgate Mikro İnce Hassas Temizlik Yumuşak Diş Fırçası, günlük ağız bakımını daha konforlu bir hale getiriyor. 17 kat daha ince tasarlanan fırça kılları sayesinde dar diş aralarına bile rahatça ulaşan fırça, diş eti çizgisinde de derin ve hassas bir temizlik sağlıyor. "Diş fırçası ne kadar zamanda bir değiştirilmelidir?" sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Diş hekimleri, diş fırçası kullanım süresinin 3 ay olması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle her 3 ayda bir diş fırçanızı yenisi ile değiştirmeniz gerekiyor.

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4. Sensodyne Hızlı Rahatlama Diş Fırçası ile Nazik Temizlik

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Ağız bakımı söz konusu olduğunda en çok merak edilenlerden biri "Diş fırçası yumuşak mı olmalı?" sorusu. Eğer hassas diş ve diş etlerine sahipseniz diş fırçanız mutlaka yumuşak olmalı. Sert ve orta sert fırçalar, diş ve diş etinde daha fazla hassasiyet oluşmasına neden olur. Bu da soğuk ve sıcak hassasiyetinin yanı sıra ağrılara da neden olabilir. Sensodyne Hızlı Rahatlama Diş Fırçası, hem diş ve diş etlerinizi koruyor hem de maksimum düzeyde plak temizliyor. Yuvarlatılmış fırça başlığı zor alanlara kolayca ulaşıyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere kullanmanız halinde hızlı bir rahatlamaya kavuşabilirsiniz.

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5. Antibakteriyel Özelliği ile Care Zone Bambu Diş Fırçası

Doğal ürünleri tercih edenler için sıradaki önerimiz Care Zone Bambu Diş Fırçası. Bambu ağacından elde edilen fırça, %100 antibakteriyel ve geri dönüştürülebiliyor. Diş hekimlerinin tavsiye ettiği şekilde tasarlanan fırça kılları ise özel üretim. Fırçalama sonunda hızla kuruyan kıllar, bakteri oluşumunu engelliyor. Ağız sağlığını maksimuma çıkaran ürün, doğaya ve çevreye saygılı yapısı ile dikkat çekiyor. 3 ayda bir değiştirmeniz gereken ürünü, "Atık oluşur." endişesi taşımadan güvenle kullanabilirsiniz.

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6. Bembeyaz Gülüşler için Oral-B Pilli Diş Fırçası

İlk günden itibaren bembeyaz bir gülüşe ne dersiniz? Oral-B Pilli Diş Fırçası Expert Precision Clean Db04, üstün leke çıkarma özelliği sayesinde ilk kullanımda bile daha beyaz dişlere kavuşmanızı sağlıyor. Sıradan manuel diş fırçalarına kıyasla çok daha fazla bakteri temizleyen fırça, diş plağını gidermeye yardımcı oluyor. Hassas bir diş temizliği sağlayan ürün, hem diş yüzeyine zarar vermiyor hem de daha sağlıklı diş etlerine sahip olmanıza imkan tanıyor. Kalem pil ile çalışan ürünün dönen başlığı, ağız içinde maksimum hijyen sağlıyor.

Salınım ve titreşim yayan hareketleri ile 2B sisteme sahip Oral-B Pilli Diş Fırçası'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Signal White System Diş Fırçası ile Beyaz Gülüşler

Sizin için önemli olan inci gibi dişler ve bembeyaz gülüşler ise Signal White System Diş Fırçası'nı tercih edebilirsiniz. Daha beyaz ve sağlıklı dişler için diş fırçası seçimi çok önemli. Klinik testlerden geçen ürün, ağız ve diş sağlığı için özel olarak tasarlandı. Profesyonel beyazlık sağlayan perlit ile zenginleştirilen yumuşak lastiği, diş yüzeyinde oluşan lekeleri dişe zarar vermeden çıkarıyor. Bu sayede dişlerin ideal parlaklığına kavuşmasına yardım ediyor. Aynı zamanda diş ve diş eti sağlığını da koruyor.

İlk kullanımdan itibaren daha güzel bir gülümseme sağlayan Signal White System Diş Fırçası için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Derinlemesine Ağız Bakımı için Philips Sonicare Protective Clean

Bambaşka bir ağız bakım deneyimine ne dersiniz? Philips Sonicare Protective Clean 6100 Sonic Şarjlı Diş Fırçası, sahip olduğu sonic teknolojisi ile diş aralarına su darbesi uygularken fırça kılları plağı kırarak uzaklaştırıyor. Bu sayede günlük maksimum hijyen sağlıyor. Sert fırçalamanız halinde çıkardığı darbeli ses ile sizi uyaran ürün, QuadPacer özelliğine sahip. Bu sayede ağzın her bölgesini yeterli seviyede temizlemeniz için doğru süreyi ayarlamanıza yardım ediyor. Ayrıca Smartimer özelliğiyle de ideal fırçalama süresi olan 2 dakika dolduğunda sizi bilgilendiriyor. Ürünü hem ortodontik hem de diğer işlemlerin uygulandığı noktalarda bile rahatça kullanabilirsiniz.

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9. Diş Eti Koruma Teknolojisine Sahip Oral-B Genius Dragonfly

Çığır açan bir teknolojiye imza atan Oral-B Genius Dragonfly Şarj Edilebilir Diş Fırçası, diş eti sağlığı için hem 360 SmartRing hem de basınç kontrol özelliklerini bir araya getiriyor. Bu sayede sert fırçalama halinde görsel olarak uyarıp basıncı düşürürken nereyi fırçalamanız gerektiğini de size bildiriyor. Kusursuz bir açıya sahip CrossAction fırçaları ile tam bir ağız sağlığı sunuyor. Ürün; diş eti bakımı, beyazlatma, hassas bakım ve dil temizliği dahil olmak üzere tam 6 farklı fırçalama moduna sahip. Seyahat kutusu ise hem diş fırçanızı hem de cep telefonunuzu aynı anda şarj etmenize olanak sağlıyor. Ancak şarj kutusu olmasa bile seyahatlerinizde rahatça taşıyabilirsiniz. Çünkü lityum pili sayesinde tek şarj ile ürünü yaklaşık 2 hafta boyunca rahatça kullanabilirsiniz.

Oral-B Genius Dragonfly Rosegold Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Doğa Dostu Love, Beauty and Planet Diş Fırçası

Doğa dostu ve vegan ürünleri tercih ediyorsanız Love, Beauty and Planet Diş Fırçası tam size göre. Ürün, hızla uzayan ve bu sayede yenilenebilir olan bambu kullanılarak üretiliyor. Ayrıca fırça kılları kömür ile zenginleştirildiği için diş ve diş etlerine oldukça nazik davranıyor. Plakları çıkararak dişlerin daha beyaz görünmesine yardım ediyor. PETA Cruelty-Free sertifikasına sahip olan ürün, vegan içeriği ile de doğa ve çevre için fark yaratmanıza yardım ediyor.

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11. Bambaşka Bir Deneyime Hazır Olun: Oral-B Aquacare Oxyjet

Ağız temizliğinizi yeni bir seviyeye taşımaya hazır mısınız? Oral-B Aquacare Oxyjet Sarj Edilebilir Diş Fırçası ile bambaşka bir fırçalama deneyimi yaşayacaksınız. Oxyjet teknolojisine sahip olan ürün, mikro hava kabarcıkları ile zenginleştirilmiş olan su sayesinde mükemmel bir ağız duşu sağlıyor. Fırçanın bu özelliğini ister diş fırçalama öncesinde isterseniz sonrasında kullanabilirsiniz. Üründe normal su basıncının yanı sıra hassas dişler için hassas basınç modu da bulunuyor. Ayrıca odaklanmış ve dönen su akışı olmak üzere 2 akışa sahip. Tekrar tekrar doldurabileceğiniz su rezervi, kolay taşıma imkanı sunuyor.

Diş teli ve implantı bulunanların bile rahatlıkla tercih edebileceği Oral-B Aquacare Oxyjet Sarj Edilebilir Diş Fırçası'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

12. Sıra Dışı Tasarımı ile R.O.C.S. Pro 5940 Gold Edition Diş Fırçası



İnci gibi dişlere kavuşmanızı sağlayacak son önerimiz R.O.C.S. Pro 5940 Gold Edition Diş Fırçası. Sıradan diş fırçalarında kullanılan kıl sayısının ortalama 3 katına sahip olan ürün, yüksek temizliğin yanı sıra diş etine de masaj yapıyor. Yoğun fırçasına uygun olarak daha geniş bir fırça başlığına sahip olduğu için diş yüzeylerinin daha kolay temizlenmesini sağlıyor. Ekstra yuvarlatılmış olan fırça uçları zor alanlara rahatça ulaşıyor. Eğimli ve ince fırça sapı, rahat bir tutuş ve kolay kullanım sağlıyor.

R.O.C.S. Pro 5940 Gold Edition Diş Fırçası'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

