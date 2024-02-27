İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın pavyonda çekilen videosu gündem oldu! Sanatçıyla şarkı söyledi

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisinin tüm sahneleri çok konuşulmuştu. Dilber karakterinin pavyondaki dansı büyük ses getirmişti. Ünlüler, fenomenler Dilber dansıyla karşımıza çıkmıştı.

Gerçek bir pavyonda çekimleri yapılan dizinin başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın pavyondaki videosu ise TikTok'ta gündem oldu.

Sonraki bölümlerde muazzam sesiyle diziye konuk olacak olan Havva Yiğit, Yılmaz Erdoğan'la birlikte şarkı söylediği anları paylaştı.

O anlar kısa sürede gündem olmayı başardı.





