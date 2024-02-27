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  4. İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın pavyonda çekilen videosu gündem oldu! Sanatçıyla şarkı söyledi

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın pavyonda çekilen videosu gündem oldu! Sanatçıyla şarkı söyledi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 11:18
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Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrolü paylaştığı İnci Taneleri'nin pavyon çekimlerinde yer alan Yılmaz Erdoğan konuk sanatçıyla pavyonda şarkı söyledi. Şarkıcı, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisinin tüm sahneleri çok konuşulmuştu. Dilber karakterinin pavyondaki dansı büyük ses getirmişti. Ünlüler, fenomenler Dilber dansıyla karşımıza çıkmıştı.

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Gerçek bir pavyonda çekimleri yapılan dizinin başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın pavyondaki videosu ise TikTok'ta gündem oldu.

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Sonraki bölümlerde muazzam sesiyle diziye konuk olacak olan Havva Yiğit, Yılmaz Erdoğan'la birlikte şarkı söylediği anları paylaştı.

O anlar kısa sürede gündem olmayı başardı.

Youtube


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