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İncirlik’te FETÖ operasyonu: 5 astsubay tutuklandı

11.12.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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İncirlik’te FETÖ operasyonu: 5 astsubay tutuklandı

Adana’da terörle mücadele ekipleri tarafından, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülerek gözaltına alınan İncirlik Üssü’ndeki görevli 7 astsubaydan 5’i tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295’i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 193’ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı belirlendi.

Adana’da terörle mücadele ekipleri tarafından, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülerek gözaltına alınan İncirlik Üssü’ndeki görevli 7 astsubaydan 5’i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295’i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 193’ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı belirlendi. Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay, 7 uzman çavuş rütbesinde asker şahıs, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde mahrem imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olduğu kaydedildi.
Gözaltı kararı verilen 7 astsubayın Adana’da İncirlik 10 Tanker Üs Komutanlığında görev yaptığı belirlendi. Bu tespit üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıların adreslerine 8 Aralık günü şafak vakti operasyon yaptı. Zanlılar evlerinde gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlıların FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden görüştüğü öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar Alim Ç., Onur Ö., Savaş A., Servet T., Özkan Ö., Rıdvan Z. ve Murat S. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan Onur Ö. ve Rıdvan Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 5 zanlı tutuklandı.

İncirlik’te FETÖ operasyonu: 5 astsubay tutuklandı

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