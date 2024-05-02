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  4. Mağazadaki yaralı hırsızı görenler dondu kaldı! Kimse başa çıkamadı, yaka paça gözaltına alındı

Mağazadaki yaralı hırsızı görenler dondu kaldı! Kimse başa çıkamadı, yaka paça gözaltına alındı

02.05.2024 14:21
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Adana'da girdiği manzarada kanlar içinde hırsızlık yapan kadını görenle polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliden dışarı çıkmasını istedi ancak kadın kabul etmedi. Bunun üzerine içeri giren polis, kadını yaka paça gözaltına aldı.

Adana'daki olay, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kırık olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü.

İŞ YERİ SAHİBİ DONDU KALDI

Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Ancak kadın, olumsuz cevap verdi. İş yeri sahibi, bu sırada cep telefonuyla kırık camı ve yere dökülen kanları görüntüledi.

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POLİS İKNA EDEMEYİNCE...

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliden dışarı çıkmasını istedi. Ancak tüm ikna çabalarına karşın şüpheli çıkmayı reddetti. Bunun üzerine içeri giren polis, kadını yaka paça gözaltına aldı.

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Özlem D. olduğu ve 19 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ve sağlık ekipleri tarafından dışarıya taşındı.

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Gözaltına alınan Özlem D., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana
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