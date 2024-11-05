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İndirimdeki ViewSonic M1+ taşınabilir projeksiyon ile sinema keyfini her yerde yaşayın
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İndirimdeki ViewSonic M1+ taşınabilir projeksiyon ile sinema keyfini her yerde yaşayın

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Sinema salonunu evinize, iş yerinize, kamp alanına veya dilediğiniz her köşeye taşıyabilirsiniz. Nasıl mı? Gelişmiş projeksiyon cihazları ile büyük ekran ile izleme keyfi her an elinizin altında. Çok satan ViewSonic M1+ Taşınabilir Projeksiyon Cihazı da Amazon'un Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında şimdi kısa süre için indirimde, bu fırsat kaçmaz bizden söylemesi...

Taşınabilir projeksiyon cihazlarıyla dilediğiniz yerden film, belgesel izlemenin tadını çıkarabilirsiniz. Tam bir fiyat performans ürünü olan ViewSonic M1, yüksek ses kalitesi sunan hoparlörleri ve 360 derece yansıtma özelliği ile öne çıkan bir model. Kullanıcılarından tam not alan bu cihaz, şu anda Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında günün fırsat ürünü. 2000 TL indirim devam ederken bu cihaza sahip olmak isterseniz acele etmelisiniz. Ürün hakkındaki detaylar içeriğimizde!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki diğer projeksiyon cihazlarını görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

ViewSonic M1+ Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı

ViewSonic M1+

ViewSonic M1+ Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı, her yere taşınabilen kompakt tasarımı ve üstün özellikleriyle sinema keyfini gittiğiniz her yere taşıyor. 30.000 saat lamba ömrü sunan LED teknolojisi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabilirken, dahili bataryası ile kablo karmaşasından bağımsız 6 saate kadar kesintisiz eğlence sunuyor. Harman Kardon çift Bluetooth hoparlörleri ile odanızı zengin seslerle dolduruyor ve 360 derece dönebilir akıllı standıyla duvar, zemin veya tavana görüntü yansıtma imkanı sağlıyor. Wi-Fi bağlantısı ve kablosuz ekran yansıtma desteği ile favori içeriklerinizi doğrudan cihazdan izleyebilir, USB Type-C, HDMI ve MicroSD desteğiyle telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarla rahatça kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her ortamda kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu güzel bir ürün."

  • "Netliği iyi. Beyaz duvar ya da perdede ve karanlık ortamda işinizi yeterince görür. Fiyat performans olarak bakarsak çok çok iyi..."

  • "Ürünü bir kaç kez karavan kampında deneyimleme şansımız oldu. Fiyatına göre çok yetenekli ve tatmin edici bir cihaz. Ses ve görüntü kesinlikle yeterli. Tek eksisi kumandaya bağımlısınız, kaybedip bozduğunuz durumda cihazda devre dışı kalıyor. Üzerinde en azından başlat-durdur gibi temel düğmeler olabilirdi."
Ürünü İncele

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Bu içerik 5 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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