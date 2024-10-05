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İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Başdanışman Oktay Saral televizyon ve oyunları işaret etti: Gerekirse yasaklanmalı

05.10.2024 11:54
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Sapık dehşeti ve kadın cinayetleri... Türkiye kabus gibi bir günü geride bırakırken, görüntüler infial yaratmıştı. Sosyal medyada büyük bir öfke dalgasına neden olan olaylarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yaşananların sebebi olarak televizyon yapımlarını ve video oyunlarını işaret etti: "Gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır."

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Başdanışman Oktay Saral televizyon ve oyunları işaret etti: Gerekirse yasaklanmalı

Önce Beyoğlu'nda sapık dehşeti, ardından İstanbul Fatih'te işlenen iki kadın cinayeti! Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler infial yaratırken, sosyal medyada büyük bir öfge dalgasına neden olan oldu. Yaşananlar sonrası herkes artan olayların sebebini ve ne yapılması gerektiği üzerine düşünüp endişelenirken; Cumhurbaşkanlığı'ndan da açıklama geldi.

TELEVİZYON YAPIMLARINI VE VİDEO OYUNALARINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yaşananların sebebi olarak televizyon yapımlarını ve video oyunlarını işaret etti.

BAŞDANIŞMAN OKTAY SARAL'DAN AÇIKLAMA

Saral, son günlerde artan ve kamuoyunda endişe yaratan şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü ve öfke içinde olduklarını belirtirken, şu ifadeleri kullandı;

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"ÖFKE VE ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUZ"

"Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki; nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil.

"GEREKİRSE YASAKLANMALI, YAYINDAN KALDIRILMALI"

Gençler başta olmak üzere tüm toplumumuzu bu ruh hastası yaratıklardan muhafaza etmeli, sapkın düşünceleri özendirici her türlü yayın ve yapımdan uzak tutmalıyız. Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır.

Art arda yaşanan bu vehim olaylarda suçu gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine vesile olan, yardımda bulunan herkes büyük bir titizlikle incelenmeli, gereği ivedilikle yerine getirilmeli, ceza sistemi ağırlaştırılmalı ve bu halkın takdirine sunulmalıdır.

Aksi halde olanlar karşısında aklımıza mukayyet olmak ve sakin kalabilmek mümkün değildir.

"CEZALAR YERİNİ BULUNCA..."

Cezalar yerini bulunca, toplumun içi bir nebze olsun soğuyacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Oktay Saral
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