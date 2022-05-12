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Ingenuity'den kötü haber! Mars helikopterinin iletişimi kesildi

12.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki Perseverance aracında bulunan Ingenuity adlı mini helikopterinden kötü haber geldi. Ingenuity'nin iletişimi, Mars'taki toz miktarının yüksek seviyeye ulaşması sebebiyle kesildi.

Ingenuity'den kötü haber! Mars helikopterinin iletişimi kesildi

Universe Today sitesinin haberine göre, Mars'taki keşif helikopterinin iletişimi koptu. Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki görev kontrol merkezi geçen hafta Mars'taki keşif helikopteri Ingenutiy'le iletişimi kaybetti.

Yetkililer, iletişimin yeniden kurulduğunu ancak helikopterin bataryalarını şarj etmenin giderek daha zor olacağını söyledi.

Kontrol ekibi, Mars atmosferindeki toz miktarının yükselmesinin ve sıcaklıkların düşmesinin helikopterin devrelerini olumsuz etkilediğini belirtti.

"HER ZAMAN BİLİYORDUK"

Ingenuity Takım Lideri Teddy Tzantenos, "Mars'taki kış mevsimi ve toz miktarının Ingenuity için yeni zorluklar oluşturacağını her zaman biliyorduk." dedi.

Tzantenos, "Önceliğimiz önümüzdeki süreçte Ingenuity ile iletişimi sürdürmek, ancak bunu başarsak bile ileride önemli zorluklarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Helikopterin inanılmaz başarıları bir yana, ekibimizin geçen yılki performansıyla gurur duyuyorum. Görevimize ilerleyen haftalarda devam edebilmek için batarya şarjını biriktirebileceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

Mars helikopteri

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Ekip helikopterle bağlantıyı kaybettiğinde Ingenuity'den gelen çağrıları dinlemek için Perseverance'nin devam eden bilim faaliyetlerini bir gün boyunca durdurma kararı aldı.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan 7 ay sonra 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Perseverance ile gönderilen 1,8 kilogramlık mini helikopter Ingenuity 19 Nisan 2021'de gerçekleştirdiği 1 dakikalık ilk başarılı uçuşuyla "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçmişti.

Mars'taki atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yaklaşık yüzde 1'i kadar olması nedeniyle NASA mühendisleri, Ingenuity'yi yerden kaldırmak için ultra hafif malzemeler ve Dünya'da gerekenden daha hızlı dönen, her biri 123 santimetre uzunluğunda 4 pervane kullanmıştı. (AA)

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