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İngiliz Guardian gazetesinden 'kölelik' özrü!

30.03.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Guardian gazetesinin sahipleri, kurucuları kölelikten çıkar sağladıkları için özür diledi.

İngiliz Guardian gazetesinden 'kölelik' özrü!

İngiliz Guardian gazetesinin sahibi Scott Vakfı, gazetenin kurucularının deniz aşırı kölelikle bağlantıları nedeniyle özür diledi ve 10 yıllık "onarıcı adalet" programına yatırım yapacağını duyurdu.

Gazetenin sahibi olan Scott Vakfı, kurucularının transatlantik kölelikte oynadıkları rol nedeniyle özür yayımladı.

Vakıf, Guardian'ın kurucularının 19. yüzyılda üzerinden servet edindiği kişilerin soyundan gelen topluluklara 10 milyon sterlinden fazla yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Scott Vakfı, Guardian ve kurucularının insanlığa karşı bu suçta sahip oldukları rolün yanı sıra pamuk endüstrisini ve dolayısıyla köleleştirilmiş insanların sömürüsünü desteklemeye hizmet eden erken editöryal pozisyonları için de özür diledi.

Söz konusu özrün, kölelik ile gazeteyi 1821'de kuran gazeteci ve pamuk tüccarı John Edward Taylor ile kuruluşunu finanse eden diğer Manchesterlı iş adamları arasında herhangi bir tarihsel bağlantı olup olmadığını araştırmak için 2020'de yaptırılan bağımsız akademik çalışmanın ardından geldiği belirtildi.

Dün açıklanan araştırma raporu, Taylor ile 11 destekçisinden en az 9'unun, özellikle tekstil endüstrisi aracılığıyla kölelikle bağlantıları olduğunu ortaya çıkardı.

GAZETE, SİYAHİ TOPLULUKLARA İLİŞKİN HABERLERİNİ GENİŞLETECEK

Vakıf, "onarıcı adalet programı" kapsamında açıkladığı fonla, gelecek 10 yıl içinde Gullah Geechee Bölgesi ve Jamaika'daki projeleri destekleyeceğini, bir program yöneticisi atayacağını, çalışmaları yönlendirmek ve gözden geçirmek için danışma kurulu kuracağını açıkladı.

Ayrıca, gazetenin, İngiltere, ABD, Karayipler, Güney Amerika ve Afrika'daki siyahi topluluklara ilişkin haberlerini genişleteceğini duyurdu.

Scott Vakfı, kariyerinin ortasındaki siyahi gazeteciler için yeni bir küresel burs programı finanse edeceğini ve Guardian Vakfı'nın eğitim bursu programını genişleteceğini belirtti. (AA)

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