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İngiliz ordusu duyurdu! Askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

10.03.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı sürerken, İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. İngiliz ordusundan yapılan açıklamada, emirlere itaat etmeyen az sayıda İngiliz askerinin, savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini bildirdi.

İngiliz ordusu duyurdu! Askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Rusya-Ukrayna savaşı 15. günde devam ederken, çatışma bölgesine giden gönüllü savaşçıların da sarısı artıyor. Bu gönüllülerin çoğunluğunu eski asker ve paralı savaşçılar oluştursada İngiltere'de yaşanan bir gelişme dikkat çekti.

İngiliz ordusu, emirlere itaat etmeyen az sayıda İngiliz askerinin savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini bildirdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, İngiliz ordusundan bir sözcü, "izinsiz" olarak ortadan kaybolan bazı askerlerin, savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini söyledi ancak bu askerlerin "kişisel olarak" da Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini belirtti.

Sözcü, emirlere itaat etmeyen askerleri, İngiltere'ye dönmeleri için aktif ve güçlü şekilde teşvik ettikleri ifadesini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce tüm hizmet personelinin "bir sonraki ikinci bir emre kadar Ukrayna'ya seyahat etmesinin yasak olduğunu" açıklamıştı.

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Bu durumun, "hizmet personeli izinli olsun ya da olmasın" geçerli olduğunu ifade eden bakanlık, Ukrayna'ya seyahat eden personelin "disiplin ve idari sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını bildirmişti.

İNGİLİZ BAKAN, SAVAŞMAK İSTEYENLERE DESTEK VERMİŞTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 27 Şubat'ta Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarını "kesinlikle" destekleyeceğini ifade etmişti.

Truss'un ifadelerinin ardından açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise "Uygun şekilde eğitilmedikçe, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz, Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar olduğunu düşünüyorum." demişti.

Ukrayna'ya yardım etmenin birçok yolunu olduğuna işaret eden Wallace, isteyenlerin bağışta bulunabileceğini, gönüllü olabileceğini veya İngiltere Silahlı Kuvvetlerine katılabileceğini belirtmişti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Tony Radakin de İngiliz ordu mensuplarının ve İngiliz vatandaşlarının savaşmak için Ukrayna'ya gitmesinin "hem yasa dışı hem de yararsız" olduğunu söylemişti. (AA)

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Asker İngiltere
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