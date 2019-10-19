İngiliz parlamentosu, yeni Brexit anlaşmasını oylamaya hazırlanıyor

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşması için parlamentodan destek isterken, yeni bir ertelemenin "anlamsız, pahalı ve halkın güvenini aşındırıcı" olacağını söyledi.

Johnson, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde milletvekillerine hitap etti.

Yeni anlaşmanın "mümkün olan en iyi anlaşma" olduğunu savunan Johnson, "Ülkenin, Brexit kararı almasının üzerinden geçen 3,5 yılda bunun 2. anlaşma ve 4. oylama olduğunu parlamentoya hatırlatmaya gerek yok. Bu yıllar içinde arkadaşlıklar gerildi, aileler bölündü ve bu parlamentonun dikkati bazen çözülemez gibi görülen tek bir konuyla tüketildi." ifadelerini kullandı.

Johnson, milletvekillerinin bu anlaşmaya ret oyu vermesi halinde Brexit'in bir kez daha ertelenebileceğini düşünmenin aldatıcı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB'deki dostlarımız arasında bu işin bir gün daha uzamasına yönelik çok az istek var. 3,5 sene geçirdiler bu tartışmayla ve bu konu onları kendi projelerinden ve hedeflerinden alıkoydu. İngiliz halkı ile AB içinde sayıları artan yetkililerin birleştiği bir tek duygu varsa, o da Brexit'i gerçekleştirmeye yönelik yakıcı arzudur."