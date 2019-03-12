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İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:24 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "Parlamentonun, bu akşam aldığı karar karşısında derin bir üzüntü duyuyorum. İngiltere'nin AB'den bir anlaşma ile düzenli bir şekilde ayrılmasının en iyi sonuç olacağına inanmaya devam ediyorum"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının ikinci kez reddedilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nden (AB) düzenli bir şekilde ayrılmanın en iyi sonuç olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.

May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, AB ile vardığı anlaşmanın mümkün en iyi anlaşma olduğunu savundu. May, "Parlamentonun, bu akşam aldığı karar karşısında derin bir üzüntü duyuyorum. İngiltere'nin AB'den bir anlaşma ile düzenli bir şekilde ayrılmasının en iyi sonuç olacağına inanmaya devam ediyorum." dedi.

Daha önce planlandığı şekilde yarın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılığın, bunun reddedilmesi durumunda ise ertesi gün Brexit'in ertelenmesinin oylanacağına dikkati çeken May, bu oylamalardan çıkacak sonuçlara göre hükümet olarak gerekenleri yapacaklarını söyledi.

Yine de ayrılık için en iyi yolun bir anlaşmayla düzenli şekilde gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan May, "Ancak anlaşmasız ayrılık ya da Brexit'in ertelenmesine oy vermek karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmüyor." dedi.

Erteleme kararının çıkması durumunda AB'nin açıklama bekleyeceğini belirten May, "Parlamento bu soruya cevap vermek durumunda kalacak. Ayrılık maddesinin işletilmesini geriye mi almak istiyor ya da bu anlaşmayla olmasa bile anlaşmalı bir şekilde mi ayrılık istiyor? Bunlar istenmeyen tercihlerdi. Ancak bugünkü karar neticesinde yüzleşilmek zorunda kalınacaklar." diye konuştu.

- 242'ye karşı 391 oyla reddedildi

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması, 242'ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Başbakan Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı. Ancak, parlamenterleri ikna edemeyince anlaşmayı geçirmekte başarısız oldu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Brexit ingiltere Theresa May

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