İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının ikinci kez reddedilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nden (AB) düzenli bir şekilde ayrılmanın en iyi sonuç olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.

May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, AB ile vardığı anlaşmanın mümkün en iyi anlaşma olduğunu savundu. May, "Parlamentonun, bu akşam aldığı karar karşısında derin bir üzüntü duyuyorum. İngiltere'nin AB'den bir anlaşma ile düzenli bir şekilde ayrılmasının en iyi sonuç olacağına inanmaya devam ediyorum." dedi.

Daha önce planlandığı şekilde yarın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılığın, bunun reddedilmesi durumunda ise ertesi gün Brexit'in ertelenmesinin oylanacağına dikkati çeken May, bu oylamalardan çıkacak sonuçlara göre hükümet olarak gerekenleri yapacaklarını söyledi.

Yine de ayrılık için en iyi yolun bir anlaşmayla düzenli şekilde gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan May, "Ancak anlaşmasız ayrılık ya da Brexit'in ertelenmesine oy vermek karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmüyor." dedi.