İngiltere Başbakanı Johnson’a bir tepki de Türk kuzeni Kuneralp'ten geldi

'AİLE ÜYELERİNDEN İSTİSNA BİR TUTUM SERGİLİYOR' Kuneralp, "Boris’i yıllardır görmedim ama geçen aralık ayında Londra’daydım. O zaman babası ve kardeşleriyle bir yemek yedik. Aslında ailesinin büyük bir bölümü de İngiltere’nin AB’de kalma taraftarı. Boris’in kız kardeşi Rachel de kesinlikle birlikte kalma taraftarı. Rachel’in göbek adı Sabiha, babaannemin adıdır. Babaannem Rachel’ı torunu gibi görür ve severdi. Bu yüzden adını ona vermek istedi. Boris, AB karşıtı olmasıyla aile üyelerinden istisna bir tutum sergiliyor. O kadar mantık dışı bir tutum ki umarım bir an önce bu kararından vazgeçer." dedi.

'NE AB, NE İNGİLTERE BU İŞTEN KAZANÇLI ÇIKMAYACAK'



2008 yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte AB’nin de bir bocalama dönemine girdiğini belirten Kuneralp, "50 seneyi aşkın bir süre boyunca refah seviyesi artış gösteren AB üye ülkeleri, 2008 krizi sonrası AB karşıtı bir tutum sergilemeye başladı. Yalnızca İngiltere değil, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi ülkeler de bu tutum içine girdiler ancak Bileşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla ortaya çıkacak bazı öngörüler mevcut. Birleşik Krallık’ın milli gelirinin yüzde 1,9’unun düşeceği, AB’nin ise gelirinin yüzde 0,4 düşeceği hesaplanıyor. Ne AB, ne Birleşik Krallık bu işten kazançlı çıkamayacak. AB bütçesinde ciddi bir delik oluşacak. Öyle tahmin ediliyor ki Birleşik Krallık’ın AB’ye net 10 milyar avroluk katkısı var. Bundan sonraki süreçte Almanya, Fransa gibi ülkelerin katkıları artacak ya da harcamalar kısılacak. Başka çare yok. İngiltere, Fransa ve Almanya’ya nazaran dış ticaret alanında dışarıya açık, liberal bir ülke. Birleşik Krallık’ın gidişiyle Almanya’nın dominantlığı artacaktır. AB’de daha korumacı ve merkeziyetçi bir politika izlenecektir. Daha bütünleşmiş bir AB ortaya çıkacaktır. Ciddi bir ordusu olan Birleşik Krallık’ın gidişiyle AB’nin savunma gücünde zayıflama olacaktır." diye konuştu.