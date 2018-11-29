Suriyeli mülteci çocuğa saldıran yaşıtı tartışma yarattı

İngiltere’de Suriyeli mülteci çocuğa saldıran 16 yaşındaki öğrenci hakkında nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Ülkenin kuzeyindeki Huddersfield kentinde 15 yaşındaki bir Suriyeli mülteci çocuğa saldırıldığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından İngiliz polisinden açıklama geldi. Olayın 25 Ekim’de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir gün sonra saldırının kendilerine ihbar edilmesini takiben başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşında bir erkek öğrencinin sorgulandığı kaydedildi. Saldırganın nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, saldırının kurbanı olan Suriyeli mülteci ile ailesinin de korunmasına yönelik tedbir alındığı bildirildi. Polis, Suriyeli çocuğun daha önce maruz kaldığı bir başka saldırıyla ilgili olarak da 3 öğrencinin sorgulandığını duyurdu. Olayın gerçekleştirildiği okul Almondbury Community'den yapılan açıklamada da olayın “son derece ciddiyetle” ele alındığı vurgulandı. Dün sosyal medyada yayılan cep telefonuyla çekilmiş videoda, saldırganın adıyla seslenerek yaklaştığı Suriyeli çocuğu yere yıktığı görülüyordu. Saldırgan daha sonra “seni boğacağım” dediği mülteci çocuğun ağzına zorla su döküyordu.

Öte yandan videonun yayılmasını takiben gönüllülerin başlattığı bir kampanya ile Suriyeli mülteci çocuk için yaklaşık 50 bin sterlin bağış toplandı. KIZ KARDEŞİ DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ İngiltere’de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuğun kız kardeşinin de benzer bir saldırının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan videoda, bir İngiliz öğrencinin saldırdığı 15 yaşındaki Suriyeli erkek mülteci çocuğun kız kardeşinin de benzer saldırıya uğradığını gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı. Videoda, ağabeyi ile aynı okulda saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci kız çocuğunun bir grup öğrenci tarafından itilerek yere düşürüldüğü görülüyor. Polisten yapılan açıklamada, olayın daha önce ihbar edilmediği ancak videonun ortaya çıkmasıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. “KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM" Önceki gün ortaya çıkan ilk videoda, “Cemal” adlı mülteci çocuğun 16 yaşındaki bir başka öğrenci tarafından yere yıkıldığı ve ağzına zorla su döküldüğü görülüyordu. Polis, saldırganın sorgulandığını ve nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiğini açıklamıştı.