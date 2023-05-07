İngiltere'de taç giyme töreninde Prens Louis hareketleriyle dikkat çekti! İlgisini kaybedince...

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni gerçekleşti. İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi sabahın erken saatlerinden beri taç giyme törenine tanıklık etmek için Londra sokaklarını doldurdu.

Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi liderler ve ünlü isimler de katıldı.

BALKON BULUŞMASI

Törende taç giyen 74 yaşındaki Kral Charles resmen İngiltere hükümdarı oldu. Geçtiğimiz yıl Kraliçe Elizabeht'in Platin Jübile kutlamalarının ardından kraliyet ailesi ilk kez geleneksel balkon buluşmasında bir araya geldi.

Kate Middleon ve Prens William'ın küçük oğlu Prens Louis törene damga vurdu. Dünya basınında bolca yer alan Louis ününe yakışır şekilde yine dikkat çekti.



İngiltere tarihinde ikinci kez televizyonda canlı olarak verilen törende dikkatini kaybeden küçük Prens Louis'in hareketleri sosyal medyada da gündem oldu.



