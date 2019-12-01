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İngiltere'den yürüyerek yola çıkan Rosie Swale Pope 1 yılda İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı. Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti. 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan ile koşarak köprüde ilerledi.

İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

Dün akşam İstanbul'a gelen Pope, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan ile koşarak köprüde ilerledi.

DİNLEME VE UYKUYU YANINDA ÇEKTİĞİ KARAVANDA GİDERİYOR

Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, dinlenme ve uyku problemini yol boyunca yanında çektiği ufak karavanda gideriyor.

GÜNDE 20 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR

Pope, Nepal'e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yolculuğa başladığını söyledi. Rosie Swale Pope, günde yaklaşık 20 kilometre yol kat ediyor. Pope, yolculuğu sırasında haftada sadece bir gece kişisel temizliği ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kalıyor, diğer gecelerini ise mini karavanında geçiriyor.

"EN BÜYÜK İLGİYİ TÜRKİYE’DE GÖRDÜM"

Geçtiği her yerde ilgi ile karşılandığını ve kendisine çok sıcak davranıldığını söyleyen Rosie, Türkiye’de gördüğü bu ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi. İnsanların sürekli kendisine selam verdiğini ve yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Rosie Swale Pope, uğradığı ülkeler içinde en büyük ilgiyi Türkiye’de gördüğünü söyledi.

Rosie Swale Pope, yürüyüşünü Türkiye’den sonra Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Türkmenistan, İslamabad, Kaşmir’i
geçtikten sonra Nepal’in başkenti Katmandu’da sonlandıracak.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul nepal ingiltere rosie swale pope

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ingiltereden gel türkiyede caniler çok olum dikkat et kendini gezginleri sevmezler hemen katlederler seni
BUNU IYIKI YOLLARDA HALLETMIYORLAR
allah ıslah etsin seni ne diyelim sapık sana çoluk çocuk teslim edilmez
elimde poşetle 500 metre yürüyeyim bacağım kolum ağrıyor, adam karavan çekerek taa nerden gelmiş helal olsun
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