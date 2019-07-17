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İngiltere, Erbil'deki saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 21:04 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan: - "Bir diplomatın öldürülmesi, alçaklık ötesidir"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Duncan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk diplomatları hedef alan saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Bir diplomatın öldürülmesinin "alçaklık ötesi" olduğunu kaydeden Duncan, "İngiltere, Türk müttefikimize başsağlığı diliyor ve bu vahşeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil ingiltere saldırı

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