İngiltere karantina yerine havaalanında 'hızlı test' uygulamasını denemeye başlıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı 2. terminaline kurulan yeni bir hızlı Covid-19 test merkezi faaliyete geçmek için İngiltere hükümetinden onay bekliyor.

Guardian'ın haberine göre hükümet öneriyi onaylarsa, İngiltere'nin "14 gün karantina" kuralı uyguladığı ülkelerden gelen yolcular, test sonuçlarını 24 saat içinde alacaklar ve sonuçlar negatif çıkarsa karantinadan kurtulacaklar.

İngiltere Temmuz ayının başlarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60'dan fazla ülkeden gelen yolcuları "seyahat koridoru" uygulaması çerçevesinde karantina uygulamasından muaf saymıştı.

Ancak son haftalarda vaka sayılarında hızla artış görüldüğü gerekçesiyle Fransa, İspanya, Belçika da dahil bazı ülkelerden gelenlere yeniden karantina uygulaması başlatıldı ve salgının gelişimine göre başka ülkelerin de bu listeye eklenebileceği bildirildi.

Önce pilot uygulama

Havaalanı hizmetleri şirketi Swissport ve Collinson Group tarafından kurulan merkez günde 13 bin yolcuya test yapma kapasitesine sahip.

Ağustos ayı itibariyle Heathrow Havalimanı 5. terminalinde ikinci bir test merkezi açılmasının hazırlıkları da sürüyor.