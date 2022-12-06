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İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok! İkinci kez yumurtalı saldırıya uğradı

06.12.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırmış, ve tahta oğlu III. Charles çıkmıştı. Kral III. Charles, tahta çıkmasının ardından ikinci kez yumurtalı saldırıya uğradı. İngiltere’nin Luton kentinde halkla selamlaştığı sırada Kralı III. Charles'ın bulunduğu yöne yumurta atan 20’li yaşlarında bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok! İkinci kez yumurtalı saldırıya uğradı

İngiltere Kral III. Charles'a ikinci kez yumurtalı saldırının hedefi oldu. Luton kentinde halkla selamlaştığı sırada Kralı III. Charles'ın bulunduğu yöne doğru yumurta atıldı. Korumalar yumurtalı saldırıyı fark ederek Kral'ı kalabalıktan uzaklaştırırken, atılan yumurta Kral Charles’a denk gelmedi. Yumurtayı attığından şüphelenilen 20’li yaşlarında bir kişi Bedfordshire polisi tarafından gözaltına alındı.

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İKİNCİ SALDIRI

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, en son 9 Kasım’da ülkenin kuzeyindeki York kentinde hayatını kaybeden İngiltere’nin eski Kraliçesi II. Elizabeth’in onuruna dikilen bir heykelin açılışını yapmak için düzenlediği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı. Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe’ye isabet etmemişti. Saldırı sonrası gözaltına alınan 23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakılmıştı. (İHA)

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yumurta

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