İngiltere’nin en ünlü duvar ustası! Kendisini eleştirenlere sosyal medyadan sert cevap verdi

Erkek egemenliğinin olduğu inşaat sektöründe çalışan bir kadın, kendisini sert bir dille eleştiren sosyal medya kullanıcılarına cevap vermeyi ihmal etmedi. Norfolk'taki Old Buckenham'da yaşayan ve duvar ustası olarak şantiyelerde çalışan Darcie Richards’ın paylaşımları sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kadınların her sektörde çalışabileceğini ve istediği her şeyi yapabileceğini anlatmaya çalıştığını ifade eden Richards, duvar örmek için merdiven çıktığı bir gönderisine “Kadınların güçlü, dışa dönük ve bağımsız olduğu bugüne hoş geldiniz” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA İLHAM OLDU

206 bin sosyal medya takipçisi bulunan Richards, erkeklerin genellikle işi konusunda kendisini eleştirdiğini ancak hemcinslerinden olumlu yorumlar aldığını dile getirdi. Kadın inşaat kıyafetlerinin marka yüzü olan Richards, “Sadece bir kadın olarak yaptığım işle dikkat çekmek istediğimi düşünüyorlar. Yeterince güçlü olmadığımı ve işlerimi yavaş yaptığımı söylüyorlar. Hatta erkek sosyal medya kullanıcıları bu durumun çekici olmadığını bile dile getirdi. Ancak sadece kadın olduğum için bu yorumlara maruz kaldığımı biliyorum ve bunlara meydan okuyorum” dedi.

Yaptığı işle kadınlara ilham olmak istediğini ifade eden Richards, “Kendimle gurur duyuyorum. İnsanlara yapabileceklerini ertelememeleri konusunda ilham olmaya çalışıyorum. Artık sesim çıkıyor ve insanlar beni dinliyor” ifadelerini kullandı.