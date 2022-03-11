HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor

İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor

11.03.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı mülteciler konusunda yavaş davranmakla eleştirilen İngiltere hükümeti, on binlerce mültecinin ülkeye gelebilmesinin önünü açacak bir vize programını açıklamaya hazırlanıyor. Bu planın temelinde, İngiliz halkından gönüllülerin, evlerini mültecilere açması yatıyor.

İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor

Ukraynalı mülteciler konusunda yavaş davranmakla eleştirilen İngiltere hükümeti, on binlerce mültecinin ülkeye gelebilmesinin önünü açacak bir vize programını açıklamaya hazırlanıyor. Bu planın temelinde, İngiliz halkından gönüllülerin, evlerini mültecilere açması yatıyor.

'Mülteciler için oda' isimli programla aile bağı olmayan mültecilerin de ülkeye girebilmesi sağlanacak.

Bireyler, aileler ve katılmak isteyen yardım kuruluşları ile iş insanları, bir internet sitesi üzerinden evlerini mültecilere önerebilecek.

Daily Telegraph gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, bu şekilde 40 bin kadar Ukraynalının ülkeye gelebileceğinin hesaplandığını söyledi.

Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana, 2.2 milyon Ukraynalı mülteci konumuna geçti.

Bu sayının işgalin devamındaki haftalarda 4 milyona ulaşabileceği hesaplanıyor.

Açık kapı politikası uygulayan Polonya gibi ülkelerin aksine İngiltere hükümeti, sıkı vize programı nedeniyle eleştiriliyordu.

Avrupa Birliği, savaştan kaçan mültecilerin 3 yıl süresince birlik ülkelerinde vizesiz kalabilmesinin önünü açtı.

Vize şartını kaldırmayan İngiltere'ye 1000 kadar Ukraynalı mültecinin girdiği değerlendiriliyor.

En az 6 ay şartı

Şu ana dek mültecilere ülkeye giriş vizesi verilmesi için, İngiltere'de aileleri olması şartı aranıyordu. Bu yeni programla, sponsor aileler, yardım kuruluşları veya organizasyonlar mültecilere sponsor olabilecek.

Ukrayna protestosu Londra'da

Söz konusu plana göre, gönüllülerin, mültecilere en az 6 ay evlerini açmaları bekleniyor.

BBC muhabiri Laura Kuenssberg'in aktardığına göre, mültecilere yardım organizasyonları, gönüllüler ve mültecileri eşleştirmeye yardımcı olacak.

Sponsorluk vizesinin detaylarının Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Bu vize tipinde de bir limit koyulabileceği değerlendiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus askerleri birbirini vuruyorRus askerleri birbirini vuruyor
Bakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdiBakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdi
Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalarAntalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Fransa'da gündem Türkiye'deki görüşme! Macron'a yüklendi: Beceriksiz...

Fransa'da gündem Türkiye'deki görüşme! Macron'a yüklendi: Beceriksiz...

"Uçağını getir 1 milyon doları al" Rus askerleri çağrıya uyacak mı?

"Uçağını getir 1 milyon doları al" Rus askerleri çağrıya uyacak mı?

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

Rus savaş uçağının pilotundan Putin'i zora sokacak itiraf

Rus savaş uçağının pilotundan Putin'i zora sokacak itiraf

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.