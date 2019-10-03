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İngiltere saraydan çalınan altın klozet hırsızlarını arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

İngiltere polisi, eski Başbakan Winston Churchill’in doğduğu saraydan değeri 4.8 milyon sterlin olan altın klozeti çalan hırsızları arıyor.

İngiltere saraydan çalınan altın klozet hırsızlarını arıyor

İngiltere polisi, eski Başbakan Winston Churchill’in doğduğu saraydan değeri 4.8 milyon sterlin olan altın klozeti çalan hırsızları arıyor. Polis, olay gecesine ait görüntüler paylaşarak, Blenheim Sarayı’ndan altın klozetin çalınarak götürüldüğü otomobili paylaştı.
İngiltere’de bir sanat eseri olarak sergilenen altın tuvalet eski Başbakan Winston Churchill’in doğduğu Bleinheim Sarayı’ndan 14 Eylül gecesi çalınmıştı. ‘Amerika’ isimli altın tuvalet, gece 04.50 sularında çalınmıştı. Tuvaleti yerinden sökerek götüren hırsızlar tarihi sarayda su baskınına yol açmıştı. İngiltere polisi, hırsızları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, gelinen aşamada elde ettikleri bilgileri paylaştı. Dedektif Steven Jones, “Lacivert bir Volkswagen Golf R olan araç hala aranıyor. Woodstock veya çevresinde görmüş olan herkese sesleniyorum. Çalınan sanat eseri bulunamadı. Memurlar aramaya devam ediyor” dedi.
Öte yandan, konuya ilişkin 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

İngiltere saraydan çalınan altın klozet hırsızlarını arıyor

İngiltere saraydan çalınan altın klozet hırsızlarını arıyor

İngiltere saraydan çalınan altın klozet hırsızlarını arıyor

İngiltere saraydan çalınan altın klozet hırsızlarını arıyor

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