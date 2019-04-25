İngiltere'de Anzak Günü töreni

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yılı dolayısıyla Anzak Günü töreni düzenlendi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı önündeki Cenotaph (Boş mezar) Anıtı'nda düzenlenen Anzak Günü törenine İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Savunma Bakanı Gavin Williamson ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın da bulunduğu sivil ve askeri devlet erkanı katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende anıta çelenk bırakıldı.

Anzak Günü dolayısıyla Westminster Abbey'de de bir dini ayin gerçekleştirildi.

Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşmuştu.

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de İngiliz ordusunda Osmanlı ordusuna karşı savaştı. Anzak Günü, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

