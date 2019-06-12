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İnşaat malzemesi çalan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 70 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve iskele demiri çaldıkları tespit edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnşaat malzemesi çalan 3 kişi tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 70 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve iskele demiri çaldıkları tespit edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki dört ayrı inşaattan hırsızlık ihbarını alan polis, mahallede inceleme başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede inşaatta iskele kurmak için kullanılan 70 bin lira değerindeki demir parçalarının çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve araştırmanın ardından polis ekipleri, demir malzemelerin Oktay G., Mehmet K. ve Mustafa Ç. tarafından çalındığı belirlendi. Şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan polis, Oktay G. Mehmet K. ve Mustafa Ç.'yi kamyonetle çaldıkları iskele direkleriyle birlikte bir yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İnşaat malzemesi çalan 3 kişi tutuklandı

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