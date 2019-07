İnsan vücudu içine bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Diyet takviyeleri ve evde sağlıklı yaşam testleri sağlayıcısı olan Thorne için hazırlanan ve insan bedeninin iç dünyasını yansıtan deneyim solunum, sinir ve dolaşım sistemini yani vücudun ön planda olmayan kısımlarını vurguluyor. Droga5 ve dijital sanat grubu Marshmallow Laser Feast tarafından yaratılan The Frontier Within adlı deneyim geçen hafta sonu New York’ta gerçekleşti.

Etkinliğin gerçekleştiği tarih aynı zamanda Thorne şirketinin yeni internet sitesinin tanıtım etkinliği ile aynı günde denk geldi. İnternet sitesinin yapan ise kısa bir süre önce Droga5’i bünyesine katan Accenture’ın ajans kolu olan Accenture Interactive oldu.

Droga5 grup yaratıcı direktörü Juliana Cobb öncelikli olarak vücuduna ve sağlığına önem gösteren, vücutlarını ve sağlıklarını geliştirmek için takviyeye açık olan insanlarla konuştuklarını söylüyor. Thorne için hazırlanan kampanya da insan vücudunun eşsizliğini ve ona değer verilmesi gerekliliğini vurguluyor.

Katılımcıların vücudundan alınan veriler görselleştirildi