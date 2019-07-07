İnsan vücudu içine bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Diyet takviyeleri ve evde sağlıklı yaşam testleri sağlayıcısı olan Thorne için hazırlanan ve insan bedeninin iç dünyasını yansıtan deneyim solunum, sinir ve dolaşım sistemini yani vücudun ön planda olmayan kısımlarını vurguluyor. Droga5 ve dijital sanat grubu Marshmallow Laser Feast tarafından yaratılan The Frontier Within adlı deneyim geçen hafta sonu New York’ta gerçekleşti.
Etkinliğin gerçekleştiği tarih aynı zamanda Thorne şirketinin yeni internet sitesinin tanıtım etkinliği ile aynı günde denk geldi. İnternet sitesinin yapan ise kısa bir süre önce Droga5’i bünyesine katan Accenture’ın ajans kolu olan Accenture Interactive oldu.
Droga5 grup yaratıcı direktörü Juliana Cobb öncelikli olarak vücuduna ve sağlığına önem gösteren, vücutlarını ve sağlıklarını geliştirmek için takviyeye açık olan insanlarla konuştuklarını söylüyor. Thorne için hazırlanan kampanya da insan vücudunun eşsizliğini ve ona değer verilmesi gerekliliğini vurguluyor.
Katılımcıların vücudundan alınan veriler görselleştirildi
New York City, Studio 525’te gerçekleştirilen gösterim galeriye gelen ziyaretçilerin katılımı ile gerçekleşti. Ziyaretçilerin biyometrik verilerini sensörler sayesinde çıkaran Droga5 ekibi, çıkarılan bu verileri geniş bir ekranda görselleştirdi. Bunun dışında verileri alınan kişinin deneyim sırasında kalp atışı ve nefes alışverişi, gibi veriler de takip edildi. Her nefes alışverişinde ekrana yansıtılan görsel parlarken, kulağa yerleştirilen cihaz sayesinde kişinin kalp ritmi ölçüldü. Sırtta bulunan küçük çata sayesinde de kişiden dokunsal geri bildirim verileri alındı. Yalan makinesi özelliğine galvanik deri tepkisi ölçümü ile de cilt bezlerinden veri alındı ve bu veri ekrandaki görsellerin renk değişimine etki etti.
Thorne için hazırlanan internet sitesinden bu deneyimi tecrübe edebilirsiniz
Tüm bunların birleşimi ile katılımcılara bir “içsel selfie” sunan ajans, görsel etkileşimleri etkileyici bir müzik ve detaylı bir ses tasarımıyla birleştirmiş. Müzik ve ortamın ses tasarımı Plan8 tarafından hazırlanmış. Cobb Plan8’in meditasyona yönelik düşündürücü ve derin müzikleri sayesinde katılımcıların bilimsel olduğu kadar manevi bir deneyim de yaşadığını düşünüyor.
Accenture Interactive’in Thorne için hazırladığı kişinin vücuduna ve iç dünyasına yolculuğunu içeren deneyimin tamamını olmasa da bir kısmını yaşamak mümkün. Hazırlanan internet sitesi sayesinde deneyimin bir parçasını yaşayabilir ve kişisel portreden vücudunuzun gizemli iç dünyasına ulaşabilirsiniz.
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