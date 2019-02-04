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İnsanların yalnız kalmasının 6 nedenini bir araya getirdik! Bakın neden aşkı bulamıyoruz?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 04.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Yetişkinlerin yaklaşık % 50'si eş bulmakta zorlanmakta. Yani sosyal medyanın gelişmesine rağmen, yalnızlık şu anda bir çeşit salgın haline geliyor. Sizin için insanların uzun ve uyumlu ilişkiler kurmasını engelleyen sebeplerin ne olduğunu bulmaya karar verdik. Popüler filmleri kullanarak insanların yalnız kalmasının 6 nedenini bir araya getirdik.

İnsanların yalnız kalmasının 6 nedenini bir araya getirdik! Bakın neden aşkı bulamıyoruz?

İLİŞKİYİ İDEALLEŞTİRME

1

Herkesin mükemmel bir ilişki hakkında kendi fikri vardır: birileri romantik bir filmden ilham almış olabilir ve birileri de bir kitaptan ilham alabilir. Ancak insanların sahip olduğu rüya şudur: bu aşk hikayelerini gerçeğe dönüştürmek.

Örnek: Ne yazık ki, yanılsamalar bazen Bridget Jones'a olduğu gibi gerçeklik tarafından eziliyor. İdeal ilişki diye bir şey ve mükemmel çiftler diye bir şey yok.

Ne yapmalı: Eşinizin bir kitaptan gelen bir karakter değil, gerçek bir insan olduğunu anlamalısınız. Herkesin olduğu gibi onun da hataları olabilir.

KENDİNİZE SAYGINIZ YOK

2

Kendinize ve diğer insanlara saygı duymak, herhangi bir ilişkinin temelidir. Kendine saygı duymayan birini sevebilir misiniz? Bu bağlantı büyük olasılıkla suçluluk duygusuna dayanacak ve her iki taraf için de iyi bir şey olmayacak.

Örnek: Kate Winslet’in The Holiday’daki karakteri, kendini sadakat ve yeteneği için kullanan bir kişiye aşıktı. Aşk bağımlılığından kurtulmaya karar verdiğinde ise her şey değişti. Çevresini, etrafındakileri değiştirdi, yeni ilgi alanları buldu ve hatta yeni bir aşk buldu.

Ne yapmalı: Başlangıçta, üzgün ve depresyonda olduğunuzda kendinize yardım etmek için kendi iç desteğinizi bulmanız gerekir. Bu sizin başarılarınız, hobileriniz, bilgileriniz veya yol gösterici ilkeleriniz olabilir - sizin için önemli olan herhangi bir şey. Aslında zor olan, aşkı bulmak değil, aşka ve kendimize inanmak. Önce iyi olduğumuza inanmamız gerekiyor, olduğumuz halimizle.

BAŞKALARININ ÖZEL ALANINI İHLAL EDİYORSUNUZ

3

Manipülasyon en kısa haliyle duygularınızı, zaaflarınızı ve inandığınız değerleri hedef alarak bakış açınızı değiştirmeye ve gerçeği şekillendirmeye yönelik sergilenen eylemlerin genel adıdır. Karşındakine istediğini yaptırabilme sanatıdır. Ama kimse bizi değiştirmeye çalıştığında kimse manipüle edilmekten hoşlanmaz.

Örnek: Rosamund Pike’ın Gone Girl’deki karakteri, kocasını aldattığı için cezalandırmak istedi ve onu daha fazla zorlukla başa çıkmaya zorladı. Elbette, döndükten sonra, kocasının sevgisinin ve güveninin ortadan kalktığını ve kendi hayatı için korktuğunu fark etti.

Ne yapmalı: Herhangi bir ilişkide belirli sınırlar dahilinde hareket etmelisiniz. Eşinizin davranışlarından hoşlanmıyorsanız ve bunu biliyorsa, ya bunu kabul ederek onunla kalın ya da ayrılın. Değişmek istemeyen bir kişiyi değiştirmek imkansızdır.

AFFETMEK

4

Hayatta herkes hata yapar tabi sizde. Ancak bazen, bir hata yaptığınızda, bunun bir daha asla olmayacağından tamamen emin olsanız bile yine aynı yanlışlara düşebiliriz. Genelde, diğer insanları yargılarken çok katıyız ancak kendimizi değerlendirirken yeterince katı değiliz.

Örnek: Örneğin Friends dizisindeki Rachel, Ross'un onu aldattığını öğrenince affetmesi gerçekten çok zordur. Ancak yıllar sonra birbirlerini affettiler ve tekrar bir araya geldiler.

Ne yapmalı: Kendinizi doğru bulmadığınız şeyleri kabul etmeye zorlamayın. Karşınızdaki insanın yaptıklarından çok rahatsız olsanız bile eğer ilişkiniz sizin için önemliyse, güzel günleriniz daha ağır basıyorsa tekrar bir şans vermeyi deneyebilirsiniz.

İLİŞKİ İÇİN HAZIR DEĞİLSİNİZ

5

Sevgiyi mükemmel mutluluk ve neşe olarak görmeye alışkınız. Ancak bazen, bir ilişki kurmadan önce insanların daha acil endişelerle başa çıkmaları daha önemlidir.

Örnek: Bu, Wild Strayed filminin Cheryl Strayed'in otobiyografisine dayanan fikirlerinden biridir. Boşanmak, annesinin ölümü ve kendisiyle barışmak için yalnız başına bin 800 km yol yürüyen bir kız. Daha önce doğa yürüyüşü (hiking) sporunda hiçbir tecrübesi olmayan bu kadın, çıktığı bu yolculuk sayesinde iyileşmeye başlar...

Ne yapmalı: Bazen yanlış olanı düzeltmek ve mutluluğu bulmak için yalnız olmanız gerekir, özellikle bir ilişki kurmadan önce. Bu bazen zor zamanlarınızda birinin omzuna yaslanmaktan daha iyi olabilir.

BENCİL OLMAK

6

Boşanmanın ana nedenlerinden biri olarak egoist davranışlar kabul ediliyor. Bir kişi sadece kendilesi ve kendi ihtiyaçları hakkında düşünürse, bu eşler arasındaki sevgiyi öldürebilir.

Örnek: Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir? filminin konusunu hatırlayacak olursak, Andie Anderson’ın (Kate Hudson) önünde kısa sürede teslim etmesi gereken alışılmadık bir görev vardır. Kadınların erkeklerle ilişkilerinde yaptığı ve onların kaçmasına sebep olan hataları birinci elden deneyimleyerek yazması gerekmektedir. Önündeki süre ise sadece 10 gündür. Bu süre içinde bir erkek bulması, onu kendisine aşık etmesi, sonra da kendisinden bıktıracak klasik flört hatalarını yapması gerekmektedir. Bu görev için hedef seçtiği Benjamin Barry (Matthew McConaughey) adlı reklamcı gencin durumu da başka bir alemdir. O da kendi patronuyla iddiaya girmiştir ve istediği kadını 10 gün içinde kendisine aşık edebileceğini ileri sürmektedir. Acaba herkesin dürüstlük aradığını söylediği bir dünyada tamamen aldatmacaya dayalı bir ilişkinin yürüme şansı var mıdır?

Ne yapmalı: Kendini sürekli kanıtlama çabasında olan egotistic insanlar, özellikle başarılı bir ilişki kurmak istiyorlarsa, dünyanın kendi etrafında dönmediğini anlamalıdır.

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