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Instagram'a tepkiler büyüyor! Kim Kardashian ve kardeşi Kylie Jenner'dan da destek geldi

27.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir fotoğraf paylaşım platformu olarak başlayan ancak son güncellemeleriyle TikTok benzeri video odaklı bir uygulama olma yolunda ilerleyen Instagram, birçok kullanıcısını kızdırdı. Binlerce kişi "Instagram'ı yeniden Instagram yapma" mottosuyla bir kampanyayı imzaladı. Kim Kardashian ve kardeşi Kylie Jenner da Meta çatısı altındaki Instagram'a tepki gösterdi. Instagram'ın gün geçtikçe daha fazla TikTok'a benzetilmeye çalıştığını söyleyerek, "Instagram'ı yeniden Instagram yapın" çağrısı yaptı.

Instagram'a tepkiler büyüyor! Kim Kardashian ve kardeşi Kylie Jenner'dan da destek geldi

Instagram, 2010 yılında bir fotoğraf paylaşım platformu olarak hayatına başladı ancak takvimlerin 2022 yılını gösterdiği günümüzde video odaklı bir uygulama olma yolunda ilerliyor. Meta çatısı altındaki platformun son güncellemesi, kullanıcılardan büyük tepki gördü. Hatta Instagram'daki 360 milyon takipçisiyle, Cristiano Ronaldo'dan sonra platformun en fazla takipçiye sahip ikinci kişisi olan Kylie Jenner ve 326 milyon takipçili Kim Kardashian da Instagram'a tepki gösterip "Instagram'ın yeniden Instagram" olmasını isteyenler arasında.

INSTAGRAM, BU GÜNCELLEMEYLE TIKTOK OLMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLANDI

Her şey, tüm ekranı kaplayan ve gönderiler arasında dolaşmak için TikTok gibi kaydırma hareketi yapmanızı gerektiren yeni bir stil güncellemesiyle başladı. Güncelleme, mayıs ayının başından bu yana yavaş yavaş kullanıcılara sunuldu. Ancak, gün geçtikçe daha fazla kullanıcı güncellemeyi almaya başladı ve kullanıcılar güncellemeyi aldıkça, Instagram'a gelen tepkilerin sayısı arttı. Kullanıcılar tepkilerinde Instagram'ı "TikTok olmaya çalışmakla" suçladı.

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KIM KARDASHIAN VE KYLIE JENNER'DAN "INSTAGRAM" TEPKİSİ

"Instagram'ı yeniden Instagram yapın" başlıklı bir gönderi ise yayınlandığından bu yana 1,5 milyondan fazla beğeni aldı. Kylie Jenner ve Kim Kardashian da Instagram'a tepki için bu gönderiyi paylaştı. Gönderide "Instagram'ı yeniden Instagram yapın. TikTok olmaya çalışmayı bırakın. Ben yalnızca arkadaşlarımın tatlı fotoğraflarını görmek istiyorum. Saygılarımla, Herkes" ifadelerine yer verildi.

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Oluşturulan bir imza kampanyası da şu anda 160 binden fazla imzaya sahip.

INSTAGRAM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü kız kardeşlerin tepkisi sonrası Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni güncellemeyle ilgili kısa sürede artan tepkilere yanıt vermek ve yaşanan kafa karışıklığını gidermek bir açıklama yaptı. "Şu anda Instagram'da çok şey oluyor ve uygulamada bir dizi farklı değişiklik deniyoruz." diyen Mosseri, bu deneyimin ise bir test olduğunu, henüz iyi olmadığını, onu Instagram topluluğunun tamamına gönderecekleri takdirde iyi bir hale getirmeleri gerekeceğini belirterek, "Açık olmak istiyorum, fotoğrafları desteklemeye devam edeceğiz. Mirasımızın bir parçası. Fotoğrafları seviyorum. Birçoğunuzun fotoğraf sevdiğini biliyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse zaman içerisinde Instagram daha fazla videolarla alakalı olacak." ifadelerini kullandı.

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