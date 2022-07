Instagram kullanıcıları buna hazırlanın! Video paylaşımında dev değişiklik

Instagram yine yeni bir özelliğini kullanıma sunmadan önce bir test süreci başlattı. Fakat bu kez test edilen özellik Instagram'dan video gönderisi paylaşanları yakından ilgilendiriyor. Aslında bir özellikten çok köklü bir değişim olarak nitelendirebileceğimiz bu yenilik ile Instagram'daki tüm video gönderilerinin Reels olarak paylaşılmasının önü açıldı.

Aktarılanlara göre Instagram'ın değişikliği video gönderilerini Reels'a dönüştürmeyi amaçlıyor. Şirket, şu anda dünyanın dört bir yanındaki seçkin kullanıcılarla test edilen değişikliğin, Instagram'daki video deneyimini basitleştirme ve iyileştirme çabalarının bir parçası olarak test ettiklerini kaydediyor.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından Twitter'da paylaşılan bir ekran görüntüsü, testin parçası olan kişilerin "video gönderileri artık Reels olarak paylaşılıyor" yazan bir uygulama içi mesaj göreceklerini gösterdi.

Instagram is now making EVERY video a Reel



