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Instagram kullanıcıları buna hazırlanın! Video paylaşımında dev değişiklik

01.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, video gönderilerini Reels'a dönüştürmek için testlere başladı. Twitter'da yayınlanan bir ekran görüntüsü, testin parçası olan kişilerin "video gönderileri artık Reels olarak paylaşılıyor" yazan mesaj alacaklarını ortaya çıkardı. Instagram'ın bu değişikliği tüm kullanıcılarına sunacağı tarih ise henüz belli değil.

Instagram kullanıcıları buna hazırlanın! Video paylaşımında dev değişiklik

Instagram yine yeni bir özelliğini kullanıma sunmadan önce bir test süreci başlattı. Fakat bu kez test edilen özellik Instagram'dan video gönderisi paylaşanları yakından ilgilendiriyor. Aslında bir özellikten çok köklü bir değişim olarak nitelendirebileceğimiz bu yenilik ile Instagram'daki tüm video gönderilerinin Reels olarak paylaşılmasının önü açıldı.

INSTAGRAM VİDEOLARI REELS'A ÇEVİRİYOR

Aktarılanlara göre Instagram'ın değişikliği video gönderilerini Reels'a dönüştürmeyi amaçlıyor. Şirket, şu anda dünyanın dört bir yanındaki seçkin kullanıcılarla test edilen değişikliğin, Instagram'daki video deneyimini basitleştirme ve iyileştirme çabalarının bir parçası olarak test ettiklerini kaydediyor.

Instagram Reels

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından Twitter'da paylaşılan bir ekran görüntüsü, testin parçası olan kişilerin "video gönderileri artık Reels olarak paylaşılıyor" yazan bir uygulama içi mesaj göreceklerini gösterdi.

Mesaj, hesabınız herkese açıksa ve Reels'a dönüşen bir video yayınladığınız takdirde, herkesin Reels'ınızı keşfedebileceğini ve kendi Reels'ını oluşturmak için kullanabileceğini belirtiyor. Hesabınız gizli olarak ayarlanmışsa, elbette Reels'ınız yalnızca takipçileriniz tarafından görülebilecek. Mesaj ayrıca, bir Reels yayınladığınızda, hesabınızın herkese açık olması durumunda herkesin Reels'ınızı remiksleyebileceğini de ifade ediyor. Ancak, hesap ayarlarınızdan bunu engellemek mümkün.

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VİDEO ÖLÇEKLERİ SORUN YARATABİLİR

Instagram'ın değişikliği ne zaman daha geniş bir kullanıcı kitlesine yaymayı planladığı bilinmiyor. Fakat değişiklik kalıcı hale gelirse, bazı zorluklar yaşanabilir. Örneğin, Reels'lar dikey biçimde yükleniyor ve bu yüzden yatay bir video yayınlamak zor olabilir. Ayrıca Instagram, bu değişikliğin Instagram'daki güncel videoları nasıl etkileyeceğini de söylemiş değil. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl gelişmeler yaşanacak?

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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