Instagram kullanma tarzına göre karakterini analiz ediyoruz!

1/8
Söyle bakalım, bir haftada kaç story paylaşıyorsun?
Ruh halim iyiyse 3-4 tane.
Hafta değil de 1 ayda 2 tane falan.
2/8
Bu story'lerde genelde neler yer alıyor?
Selfie ya da estetik bulduğum bir manzara.
Göndermeli yazılar oluyor. Yeni ayrıldım da... 💔
Karışık diyelim. Arkadaşlarım, evcil hayvanlarım, ailem vs.
3/8
Reels kaydırıyor musun?
Ay hiç sevmiyorum orayı. TikTok candır.
Arkadaşlarım yolladığında bazen girip bakıyorum.
Tüm günüm orada geçiyor diyebilirim.
4/8
Hiç birini stalklamak için fake (sahte) bir hesap açıp onu gözetlediğin oldu mu?
Cevaplar gizli kalacak değil mi?
7/8
Romantik ilişkilerin sık sık Instagram'da paylaşılmasını doğru buluyor musun?
Evet çünkü ben de paylaşıyorum.
Sık sık paylaşılmamalı çünkü nazar diye bir şey var.
Ayda yılda bir paylaşılır bence.
İkimiz de güzel bir fotoğraf çekmişsek neden olmasın?
8/8
Son olarak şunu soralım: Buradan hepsinin telefonuna aynı anda bildirim gidecek şekilde takipçilerine ne söylemek isterdin?
"Bana artık Reels atmayı bırakın..."
"Aşkım son videomu beğenir misin?"
"Bana yeni profil fotoğrafı önerebilecek biri var mı?"
"Hikayelerimi kim izlemiyor? İzlemeyen bir adım öne çıksın."