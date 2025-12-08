KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Instagram kullanma tarzına göre karakterini analiz ediyoruz!

Instagram kullanım alışkanlıkların bize karakterinle ilgili çok net şeyler söyleyecek! Tabii önce Instagram'ı nasıl kullandığını öğrenmemiz lazım. Sorular seni pek zorlamayacak, merak etme!

Instagram kullanma tarzına göre karakterini analiz ediyoruz!

Karakter analizin hemen aşağıda!

1/8

Söyle bakalım, bir haftada kaç story paylaşıyorsun?

Söyle bakalım, bir haftada kaç story paylaşıyorsun?
Ruh halim iyiyse 3-4 tane.
Bazen 1, bazen de 2.
Hafta değil de 1 ayda 2 tane falan.
6-7 tane.
2/8

Bu story'lerde genelde neler yer alıyor?

Bu story'lerde genelde neler yer alıyor?
Müzik oluyor genelde.
Selfie ya da estetik bulduğum bir manzara.
Göndermeli yazılar oluyor. Yeni ayrıldım da... 💔
Karışık diyelim. Arkadaşlarım, evcil hayvanlarım, ailem vs.
3/8

Reels kaydırıyor musun?

Reels kaydırıyor musun?
Ay hiç sevmiyorum orayı. TikTok candır.
Arada sırada.
Arkadaşlarım yolladığında bazen girip bakıyorum.
Tüm günüm orada geçiyor diyebilirim.
4/8

Hiç birini stalklamak için fake (sahte) bir hesap açıp onu gözetlediğin oldu mu?

Evet...
Hiç yapmadım.
Cevaplar gizli kalacak değil mi?
5/8

Sence bu fotoğraflardan hangisi story'lik?

6/8

Peki bunlardan hangisini gönderi olarak paylaşırdın?

7/8

Romantik ilişkilerin sık sık Instagram'da paylaşılmasını doğru buluyor musun?

Romantik ilişkilerin sık sık Instagram'da paylaşılmasını doğru buluyor musun?
Evet çünkü ben de paylaşıyorum.
Sık sık paylaşılmamalı çünkü nazar diye bir şey var.
Ayda yılda bir paylaşılır bence.
İkimiz de güzel bir fotoğraf çekmişsek neden olmasın?
8/8

Son olarak şunu soralım: Buradan hepsinin telefonuna aynı anda bildirim gidecek şekilde takipçilerine ne söylemek isterdin?

Son olarak şunu soralım: Buradan hepsinin telefonuna aynı anda bildirim gidecek şekilde takipçilerine ne söylemek isterdin?
"Bana artık Reels atmayı bırakın..."
"Aşkım son videomu beğenir misin?"
"Bana yeni profil fotoğrafı önerebilecek biri var mı?"
"Hikayelerimi kim izlemiyor? İzlemeyen bir adım öne çıksın."
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.