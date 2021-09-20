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Instagram psikolojik bozukluğa neden olmakla suçlanıyor

20.09.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram şirket içinde yaptırdığı ve araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmadığı ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre araştırma sonuçlarını paylaşmayan sosyal medya devi Instagram, gençlerde depresyon ve anksiyete gibi sorunlar yaratıyor.

Instagram psikolojik bozukluğa neden olmakla suçlanıyor

Yapılan haberlere bakıldığında Instagram ile ilgili sert ifadelerin olduğu görülüyor. Facebook tarafından geliştirilen Instagram platformu kendi içerisinde bazı araştırmalar yaptı. Bu araştırmalara göre sosyal medya uygulaması gençlerde bazı sorunlara neden oluyor.

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INSTAGRAM OLUMSUZ BEDEN ALGISI YARATIYOR

2019 yılında yapılan araştırmalara göre her 3 genç kızdan bir tanesinin olumsuz beden algısına sahip olduğu ortaya çıktı. Üstelik bunun en büyük nedeni Instagram platformu. Genç kızlar Instagram platformunda yer alan güzel kadınları görünce kendi bedenlerine karşı nefret duygusu besleyebiliyor.

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Araştırma detaylarına bakıldığında Instagram platformunun aynı şekilde zorbalık, intihar ve kendine zarar verme gibi sorunlar yarattığı ortaya çıktı. Özellikle İngiltere’de bu problem çok üst düzeyde. Yapılan araştırmalara göre ABD içerisinde yaşayan gençlerin yüzde 6 gibi bir bölümü Instagram nedeniyle kendisini öldürmek istiyor. İngiltere’de ise bu rakam yüzde 13 seviyesinde. Instagram psikolojik bozukluğa neden olmakla suçlanıyor.

Yapılan bu araştırmalar 2019 yılından kalma. Üstelik daha önce de söylediğimiz gibi sosyal medya devi bu araştırmayı yine kendi bünyesinde gerçekleştirmiş. Fakat araştırmalar kamuoyu ile paylaşılmamış.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya anksiyete Instagram
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