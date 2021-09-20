Yapılan haberlere bakıldığında Instagram ile ilgili sert ifadelerin olduğu görülüyor. Facebook tarafından geliştirilen Instagram platformu kendi içerisinde bazı araştırmalar yaptı. Bu araştırmalara göre sosyal medya uygulaması gençlerde bazı sorunlara neden oluyor.

INSTAGRAM OLUMSUZ BEDEN ALGISI YARATIYOR

2019 yılında yapılan araştırmalara göre her 3 genç kızdan bir tanesinin olumsuz beden algısına sahip olduğu ortaya çıktı. Üstelik bunun en büyük nedeni Instagram platformu. Genç kızlar Instagram platformunda yer alan güzel kadınları görünce kendi bedenlerine karşı nefret duygusu besleyebiliyor.

Araştırma detaylarına bakıldığında Instagram platformunun aynı şekilde zorbalık, intihar ve kendine zarar verme gibi sorunlar yarattığı ortaya çıktı. Özellikle İngiltere’de bu problem çok üst düzeyde. Yapılan araştırmalara göre ABD içerisinde yaşayan gençlerin yüzde 6 gibi bir bölümü Instagram nedeniyle kendisini öldürmek istiyor. İngiltere’de ise bu rakam yüzde 13 seviyesinde. Instagram psikolojik bozukluğa neden olmakla suçlanıyor.

Yapılan bu araştırmalar 2019 yılından kalma. Üstelik daha önce de söylediğimiz gibi sosyal medya devi bu araştırmayı yine kendi bünyesinde gerçekleştirmiş. Fakat araştırmalar kamuoyu ile paylaşılmamış.

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