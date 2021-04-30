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Instagram, para kazanmaya yardımcı olacak!

30.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, influencer'ların platformundan para kazanmalarına yardımcı olacak bir dizi yeni araç üzerinde çalışıyor.

Instagram, para kazanmaya yardımcı olacak!

Mark Zuckerberg, Instagram lideri Adam Mosseri ile yaptığı canlı yayın sırasında yaklaşan özellikleri duyurdu. İçerik Oluşturucu Mağazaları, işletmelerin ürün satmasına olanak tanıyan şirketin mevcut alışveriş özelliklerinin bir uzantısı olacak. Zuckerberg, “Çok sayıda içerik oluşturucunun da mağaza kurduğunu görüyoruz ve içerik oluşturucu iş modeli olmanın bir parçası da harika içerikler oluşturup daha sonra bir şeyler satabilmeniz. Bu nedenle içerik oluşturucu dükkanlarına sahip olmak harika olacak” dedi.

INSTAGRAM'DA YENİ YETENEKLER PARA KAZANACAK

Zuckerberg, şirketin Instagram yıldızlarının ürünleri tanıtmak için ödeme almasını sağlayacak araçlar üzerinde çalıştığını da söyledi. Zuckerberg, içerik oluşturuculara “önerdikleri şeylerin satışından bir pay alabilmeli ve bunların hepsinin gerçekleşmesini sağlamak için bir satış ortağı tavsiye pazarı oluşturmalıyız” dedi.

Son olarak Instagram, influencer'ları sponsorlarla eşleştirmeye yardımcı olacak bir “markalı içerik pazarı” üzerinde çalışıyor. Zuckerberg, böyle bir aracın yeni yeteneklerden para kazanmasına ve bir tür 'yaratıcı orta sınıf' yaratılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Bu anlaşmaların nasıl yapılandırılabileceğini açıklamadı.

Ancak planın içerik oluşturuculara “çok uygun şartlar” sunmak olduğunu söyledi. CEO, “Yeni araçlar hala çalışma halinde, ancak influencer'ların platformda takipçilerinden para kazanma şeklini önemli ölçüde değiştirebilir.” ifadelerini kullandı.

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Instagram’daki influencer'larının çoğu zaten çevrimiçi mağazalar işletiyor ve markalarla ortaklıklar kuruyor. Ancak şimdilik, bu anlaşmalar büyük ölçüde platform dışında gerçekleşiyor, bu yüzden daha az tanınan kişilerin para kazanması zor olabilir. Bu tür araçları Instagram’a getirmek, anlaşmalar yapmayı kolaylaştırabilir.

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sosyal medya Mark Zuckerberg Instagram
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