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İnternet alışverişi hüsranla sonuçlandı! Göğüsleri açıkta kaldı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

Online alışveriş büyük rahatlık. Ama internetten alışveriş yapmanın da riskleri yok değil. Satın alırken fotoğrafını gördüğünüz ürünün kapınıza geldiğinde çok farklı bir şey olarak çıkması ihtimali her zaman var. Tıpkı Lucy Anderson adındaki kadının başına gelenler gibi.

Online alışverişin bir çok avantajı var! Bir şeyler satın almak için evden ayrılmanız gerekmez, istediğiniz çeşitte ürün bulursunuz ve üstüne fiyatlar da caziptir. Ancak bu şekilde satın aldığınız şeyler fotoğraflarında gördüğünüzden farklı olabilir.

İnternette her gördüğünüze inanıp pişman olmayın

İngiltere'nin Bath şehrinde yaşayan Lucy Anderson-Roberts, online alışveriş sitesi Pretty Little Thing'den siyah, üst kısımlarında boşluklar olan bir tişört aldı. Lucy, aldığı kıyafeti yüksek belli pantolonla tamamlamayı düşünüyordu.
Ama işler pek hayal ettiği gibi gitmedi. 27 yaşındaki kadın 30 TL değerindeki tişörtü denediğinde göğüsleri açıkta kalmıştı. Web sitesinde ise kırpılmış kısımlar göğüs altı hizasını gösteriyordu.
Yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşan Lucy, ''Bir süre önce satışta gördüm ve yüksek belli pantolonumla harika olacağını düşündüm. Ancak denediğimde boşluklar doğru yerde değildi ve göğüslerim açıkta kalmıştı. Bu çok can sıkıcı ama aynı zamanda komikti. Doğru bedeni almıştım, bunun böyle olması mümkün değildi. Firmaya mesaj gönderdiğimde yetkililer diğer müşterilerin de benzer sorunlar yaşadığını söylediler. Yani sorun bende değilmiş'' diye konuştu. Lucy, fotoğraflarını önce arkadaşlarına göndermiş, arkadaşları göğüslere emoji yerleştirdikten sonra sosyal medyada yayınlamış. Firma, Lucy'e geri ödeme yaparak özür yazısı gönderdi.
İngiltere'de yaşayan Paige Gardner de arkadaşlarıyla çıkacağı gece için 150 TL değerinde bir elbise satın aldı. Ancak elbiseyi denediğinde göğüsleri açıkta kaldı.
Fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Gardner, ''Kız arkadaşlarımla geçireceğim bir gece için bu elbiseyi almaya karar verdim. Ancak giydiğimde tam bir sürpriz oldu. Arkadaşlarıma bu fotoğrafı gönderdiğimde efsane olduğumu düşündüler ancak ailemin aynı tepkiyi vereceğinden emin değilim. Biz kadınlar internetten alışverişe bayılıyoruz. Ancak bu kez hayal kırıklığına uğradım çünkü göğüslerim olduğu gibi açıkta kaldı. Bir daha alışveriş yapar mıyım bilmiyorum'' diye konuşuyor. Firma, Lucy'e geri ödeme yaparak özür yazısı gönderdi.
Sosyal medyada da ses getiren fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.

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