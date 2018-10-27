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İnternet aşkına paralarını kaptırdı! Hatice Teyze, Esra Erol'un programında herkesi şoke etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

İnternetten tanıştığı 45 yaşındaki adama aşık olan 63 yaşındaki Hatice Kılıç, tanıştığı adama 30 bin lirasını kaptırdı. Esra Erol'da programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, dolandırıcının bir belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı.

İnternet aşkına paralarını kaptırdı! Hatice Teyze, Esra Erol'un programında herkesi şoke etti!

Hatice Kılıç'ın, 45 yaşındaki adamla internette başlayan aşkı hüsranla son buldu. Hatice Kılıç, 9 ay önce Metehan Altun isminde birisiyle Facebook üzerinden konuşmaya başladı. Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Teyze, zamanla ona güvendi. Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirterek Hatice Heye başladı.

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50 TL FATURADAN 5 BİN TL NAKİTE

Hatice Teyze, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi. Daha sonra kendisine cep telefonu hediye etti. Dolandırıcıya 3 bin ila 5 bin TL nakit miktarlar da gönderen Hatice Teyze, dolandırıldığını geç de olsa anladı. Toplamda 30 bin TL parasını kaptıran Hatice Kılıç, dolandırıcının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

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BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, Kuşadası Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik olduğu ortaya çıktı. İlyas Çelik'in daha önce de Aydın Belediyesi'nde çalışırken beraber görev yaptıkları mesai arkadaşı canlı yayına bağlanarak, fotoğraftaki kişinin İlyas Çelik olduğunu teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
hatica kılıç Esra Erol

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
63 yasındakı kadın e yuh yanı sne hak etmısın valla ne dıyeyım :))
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