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İnternet kafede bir yılda yazdığı oyunu silinen 12 yaşındaki çocuk için yardım kampanyası

02.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

Malezya'da evinde bilgisayar olmadığı için internet kafede bir yıl uğraşarak yazdığı oyun virüs sanılarak silinen 12 yaşındaki bir çocuk için yardım kampanyası başlatıldı. 25 yaşındaki Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq, ülkenin "en genç oyun yazılımcısı" olarak tarihe geçen Muhammad Thaqif'in azmini övdü. İnternet kafenin personeli, oyunu kurtarmayı başardı.

İnternet kafede bir yılda yazdığı oyunu silinen 12 yaşındaki çocuk için yardım kampanyası

Malezya'da evinde bilgisayar olmadığı için internet kafede bir yıl uğraşarak yazdığı oyun virüs sanılarak silinen 12 yaşındaki bir çocuk için yardım kampanyası başlatıldı.

25 yaşındaki Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq, ülkenin "en genç oyun yazılımcısı" olarak tarihe geçen Muhammad Thaqif'in azmini överken, bir imam çocuğa bilgisayar aldı.

Saddiq, Twitter mesajında Muhammad için "Onun gibi gençlere ihtiyacımız" dedi. Birkaç gün sonra da çocukla görüştüğünü açıkladı.

Oyun kurtarıldı

Thaqif, Eylül'de Facebook'taki bir oyun grubunda bir zombi oyunu geliştirdiğini ve bunu 1 Malezya Ringiti'ne (yaklaşık 1,35 TL) satmayı planladığını yazdı.

Ancak Thaqif bir hafta sonraki mesajında internet kafe personelinin virüs sanarak oyunu yazmak için kullandığı uygulamayı sildiğini ve programının da "gittiğini" anlattı. Thaqif bu mesajında nasıl ucuza bilgisayar alabileceğini sordu.

Muhammad Thaqif'in öyküsü Twitter'da büyük ilgi gördü ve çocuğa yardım teklifleri gelmeye başladı.

Bu arada internet kafenin personeli, Thaqif'in oyununu kurtarmayı başardı.

Malezya'da oyun endüstrisi hızla büyüyor.

Ülkede oyun sektörünün büyüklüğünün 2021'e kadar 4.5 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Malezya bu ay sonunda prestijli "DOTA2 Major" oyun yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Bu turnuva Güney Doğu Asya'da ilk kez düzenleniyor.

Ülke tarihinin en genç bakanı olan Saddiq, Malezya'yı oyun sektöründe bölge lideri yapmayı hedeflediklerini söylüyor.

Bilgisayar oyunu bağımlılığı nedir, nasıl kurtulabilirsiniz?

İnternet kafede bir yılda yazdığı oyunu silinen 12 yaşındaki çocuk için yardım kampanyası

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